Während es im Zuge der E3 jede Menge Trailer zu kommenden Videospielen gibt, ist die Comic Con seit Jahren schon Anlass für Hollywood, die neuen Werbeclips zu den nächsten Blockbustern erstmals zu präsentieren. Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine ganze Menge an Trailern zu Filmen und TV-Serien, auf die die Fans bereits sehnsüchtig warten. Einer der interessantesten Kinofilme im kommenden Herbst ist sicherlich „Justice Leage“. Die Superhelden-Action soll für DC das werden, was „The Avengers“ für Marvel war. Erstmals werden also Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg und The Flash Seite an Seite kämpfen. Der Comic-Con-Trailer fällt ziemlich umfangreich aus und zeigt fast alle der Helden in Aktion – mit Ausnahme von Superman, was aufgrund des Endes von „Batman v Superman: Dawn of Justice“ keine große Überraschung ist.

Erster Teaser zu "Ready Player One", neues von "The Walking Dead"

Doch nicht nur DC und Warner Bros. haben für den Herbst ein heißes Eisen im Feuer. Auch „Thor: Tag der Entscheidung“ („Thor: Ragnarok“ im Original), wird im November in den Kinos anlaufen. Nachdem es bereits einen Teaser gab, ist nun der erste richtige Trailer zu dem humorvollen Actionfilm erschienen, der einmal mehr zeigt, dass der dritte Thor-Film doch sehr stark vom Stil der „Guardians of the Galaxy“-Streifen inspiriert ist. Außerdem ist diesmal nicht nur CGI-Hulk, sondern auch Mark Ruffalo zu sehen, der Bruce Banner verkörpert.

Neben Superheldenfilmen gab es aber auch noch andere Themen auf der Comic Con. Es wurde schließlich auch der erste Teaser-Trailer zu „Ready Player One“ veröffentlicht, dem neuen Blockbuster von Steven Spielberg, der auf dem gleichnamigen Roman basiert. Der Streifen kommt erst im März 2018 in die Kinos, doch nun kann man sich immerhin schon mal einen ersten Eindruck davon verschaffen, wie Spielberg die VR-Welt, in die Protagonist Wade Owen Watts eintaucht, aussieht. Und nicht nur das: Der Teaser demonstriert, welcher Grad an popkulturellen Verweisen für den Film zu erwarten ist. Da sind zum Beispiel in kurzen Einstellungen der „Gigant aus dem All“ und Freddy Krueger zu sehen.

Neben Kinofilmtrailern hatte die Comic Con aber auch neue Clips zu kommenden Staffeln beliebter Serien zu bieten. Zu den wichtigsten zählen wohl die Trailer zu den zweiten Staffeln von „Stranger Things“ und „Westworld“. Außerdem gibt es die ersten Bewegtbilder aus der achten Staffel „The Walking Dead“, die Fans jetzt schon Theorien spinnen lassen, wie es mit Rick Grimes und Co weitergeht./jb

