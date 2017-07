Das Bundeskriminalamt zeigt sich in einem internen Papier zuversichtlich, eine verbesserte Version des Staatstrojaners bis Ende dieses Jahres zur Einsatzreife zu bringen. Die Weiterentwicklung der Software habe demnach schon 2016 begonnen und soll 2017 abgeschlossen werden. Das geht aus einem als “Verschlusssache - Nur für den Dienstgebrauch” eingestuften Papier hervor, das von Netzpolitik.org öffentlich gemacht wurde.

Messenger-Apps auf Mobilgeräten sollen angezapft werden

Damit ist eine neue Eskalationsstufe in der Überwachung deutscher Bürger erreicht, denn in Kombination mit einer Ausweitung des Einsatzgebietes kann der Staatstrojaner künftig auch in der regulären Strafverfolgung und nicht nur in der Terrorabwehr eingesetzt werden. Ende Juni beschloss die Bundesregierung aus CDU und SPD, dass der Staatstrojaner nicht länger nur in absoluten Ausnahmefällen, beispielsweise der Terrorbekämpfung, sondern auch bei der Aufklärung schwerer Delikte zum Einsatz kommen darf. Dazu zählen Mord, Totschlag, Steuerhehlerei und Betrug. Wer in das Umfeld der Ermittlungen gerät, muss künftig damit rechnen, dass digitale Kommunikation von den Strafverfolgungsbehörden mitgelesen und mitgehört wird. Um jedweden Protest seitens des Bundesrates zu unterbinden, verpackte die GroKo die neuen Einsatzmöglichkeiten in einem Gesetzentwurf für ein Fahrverbot für Straftäter.

Laut dem geleakten Papier ist die neue Version des Staatstrojaners nicht länger nur in der Lage, Skype-Konversationen mit zu schneiden, sondern kann auch gezielt Smartphones infizieren, um Messenger-Apps an der Quelle anzuzapfen. Das Arsenal des BKA soll zudem um eine veränderte Variante der Schnüffelsoftware FinSpy erweitert werden, um im Zweifel mit Netz und doppeltem Boden zu arbeiten - will heißen: in Verdachtsfällen werden die Geräte von Zielpersonen gleich mit zwei Schadsoftwares infiziert. Sollte eine Software enttarnt werden, bleibt immer noch eine zweite Option für die Ermittler.

Bild: "Trojan" von Maxim Trudolubov via Flickr

lizenziert unter einer Creative Commons Lizenz

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/