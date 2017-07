In der neuen TV-Serie von HBO und den “Game of Thrones”-Regisseuren David Benioff und D.B. Weiss wird die Geschichte der Vereinigten Staaten umgeschrieben. In der Story der Show haben die Konföderierten den Bürgerkrieg gewonnen und taufen das Land die “Konföderierten Staaten von Amerika”, in denen Sklaverei weiterhin legal ist und praktiziert wird. Noch haben weder die Dreharbeiten noch die Pre-Production für die Serie begonnen, nichtsdestoweniger erregen sich bereits jetzt die Gemüter.

Diese Serie kommt auf Twitter nicht gut an

Die Ankündigung zu “Confederate” kam gestern von Casey Bloys, Programming President bei HBO. “Jetzt, wo das brillante ‘Game of Thrones’ seinem Finale zusteuert, sind wir erfreut, unsere Beziehung zu Dan und David fortsetzen zu können und wissen, dass jedes Thema, das die beiden aufgreifen, in einer einzigartigen und ambitionierten Serie münden wird”, heißt es in der Ankündigung. “Ihre intelligente, ironische und visuell eindrucksvolle Herangehensweise an das Erzählen von Geschichten schafft es, das Publikum in ihren Bann zu ziehen und auf eine unvergessliche Reise mitzunehmen.” Die Handlung wird demnach eine Reihe von Charakteren umfassen, die von Freiheitskämpfern, Sklavenjägern, Politikern und Journalisten bis hin zu Konglomeraten, die ihren Reichtum auf Sklavenhandel aufbauen, reicht, so HBO in einer Pressemitteilung. Die Regisseure erklären darin unter anderem, dass sie die Idee seit Jahren umsetzen wollen, früher jedoch in Form eines Kinofilms.

Die Reaktion auf die Ankündigung deutet daraufhin, dass "Confederate" nicht auf annähernd so viel Gegenliebe stoßen wird wie "Game of Thrones". Besonders Twitter ist aktuell voll von ablehnenden Kommentaren, die sich über die offensichtlichen Parallelen zu "Man in the High Castle" von Amazon, in der ebenfalls eine alternative Historie erzählt wird, in der die Achsenmächte den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben, lustig machen. Besonders Afro-Amerikaner sehen das Thema kritisch und befürchten ein "White Washing" historischer Grausamkeiten.

