Unter der Annahme, belastendes Material gegen die damalige US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton zu bekommen, trafen sich Mitglieder des Wahlkampfteams von Donald Trump 2016 mit einer Gruppe russischer Anwälte und ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter. An dem Meeting haben unter anderem Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und Donald Trump Jr. teilgenommen. Den dazugehörigen E-Mail-Verkehr veröffentlichte Trump Jr. wenige Stunden vor einer Publikation der New York Times zu dem Thema selber über Twitter - sehr zum Erstaunen der Journalisten, die seit Monaten versuchen, Details zu dem Meeting in Erfahrung zu bringen.

Um in Erfahrung zu bringen, worum es bei dem Treffen nun tatsächlich ging, und um festzustellen, ob möglicherweise illegale Absprachen mit einer ausländischen Instanz getroffen wurden, sind Trump Jr, Kushner und Wahlkampf-Manager Paul Manafort nun vor den Justizausschuss des Senats geladen worden. Am 26. Juli müssen Letzterer und Trumps Sohn öffentlich und unter Eid vor dem Ausschuss ihre Aussage machen. Die Anhörung Kushners wird zwei Tage zuvor unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. “Es wurde bereits enorm viel öffentlich gesagt, aber nichts davon unter Eid, was bedeutet, dass die Leute Dinge haben auslassen oder darüber haben lügen können, ohne eine Strafverfolgung befürchten zu müssen”, begründet Senator Sheldon Whitehouse gegenüber CNN die Vorladung, wie Reuters berichtet.

Der Ausschuss zeigt sich auch interessiert an der Aussage der russischen Anwältin Natalia Veselnitskaya, die das Treffen angeblich in die Wege geleitet hatte. Sie hat bereits geäußert, dass sie vor dem Justizausschuss aussagen würde. In der Zwischenzeit ist bekannt geworden, dass sich Donald Trump und Wladimir Putin während des G20-Gipfels nicht nur einmal, sondern gleich zweimal miteinander getroffen und geheime Gespräche geführt haben. Das zweite Treffen habe während der Dinner-Gala stattgefunden, in der Präsident Trump von Tochter Ivanka vertreten wurde. Besonders kritisch reagierten Medien und die Demokraten in den USA auf die Meldung, dass sich Trump alleine mit Putin und nur mit einem Dolmetscher der russischen Delegation getroffen hatte. Kritiker befürchten daher eine Einflussnahme auf den US-Präsidenten durch Russland./nf

