Im Verbrauchersegment kam die Datenbrille Google Glass vor rund drei Jahren nicht sonderlich gut an. Nicht nur war der Preis mit 1500 US-Dollar ziemlich hoch, auch die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit war eher negativ. Wie sich wenig überraschend herausstellte, waren vor allen Dingen die Personen vor der Datenbrille wenig begeistert von der Idee, ständig einer möglichen Filmaufnahme, einem heimlichen Foto oder der Identifikation ausgesetzt zu sein. Entsprechend stellte Google Anfang 2015 den Verkauf der Explorer Edition ein - zumindest an Privatpersonen. Unternehmen jedoch bezogen weiterhin Datenbrillen von Google, darunter DHL, Volkswagen und Boeing. Die Brille erlaube es Unternehmen, sicherer und effizienter zu arbeiten, direkten Support über Live-Video zu erhalten und Berichte zu verfassen, so der Hersteller.

Mithilfe der Datenbrillen konnten einige Unternehmen ihre Produktivität deutlich steigern, wie beispielsweise der Landmaschinenhersteller AGCO. Wie die Macher von Glass berichten, erzielte das US-Unternehmen eine Reduzierung der Herstellungsdauer um 25 Prozent durch den Einsatz von Google Glass. Aber auch Mitarbeiter in medizinischen Einrichtungen zeigten sich von der Datenbrille begeistert, erlaubte der Einsatz doch effizientere Bürokratie und im Gegenzug mehr Zeit für Patienten.

Nun hat Alphabet X, der experimentelle Zweig des Mutterkonzerns von Google, eine neue Datenbrille vorgestellt. Die Glass Enterprise Edition verfügt über ein größeres Display und ist mit einem verstärkten Rahmen zudem auf die teilweise rauen Bedingungen an Arbeitsplätzen angepasst. Darüber hinaus bietet die neue Version einen schnelleren Prozessor und längere Akkulaufzeit, wie Jay Kothari, Project Lead von Google Glass, erklärt. Über ein Netzwerk aus Vertriebspartnern will Alphabet die neue Datenbrille jetzt an noch mehr Unternehmen ausliefern. Informationen zum Preis sind nicht bekannt./nf

Bildquelle: Alphabet X / DHL