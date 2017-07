Anhörungen sind in den meisten Fällen eher langweilig und trocken, wenngleich die eigentliche Thematik durchaus spannend ist. Die NASA arbeitet derzeit unter anderem an zwei neuen Missionen in Richtung des Roten Planeten und diskutierte sie am Dienstag mit dem Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten, genauer mit dem Unterausschuss für Weltraum. Konkret ging es dabei um die Missionen Mars 2020 Rover und Europa Clipper. Der Rover soll in drei Jahren auf den Weg geschickt werden und vor allen Dingen die geologische Geschichte des Roten Planeten erforschen. Europa Clipper, dessen Launch für 2022 angesetzt ist, besteht wiederum aus einem Orbiter und einem Lander und soll den Planeten Jupiter genauer unter die Lupe nehmen und die Arbeit der Sonde Galileo fortsetzen.

Die Anhörung verlief zuerst ganz gewöhnlich, bis sich der republikanische Abgeordnete Dana Rohrabacher zu Wort meldete. Unter Berufung auf Wissenschaftler, die ausgesagt hätten, dass der Mars “vor tausenden Jahren total anders gewesen ist”, fragte er Kenneth Farley, Chef-Wissenschaftler der "Mars 2020 Rover"-Mission, ob es möglich sei, dass es vor tausenden von Jahren eine Zivilisation auf dem Mars gegeben haben könnte. Farley stellte daraufhin erst einmal richtig, dass der Mars zwar in der Tat einmal anders ausgesehen habe, diese Zeit jedoch Milliarden von Jahren zurückliegt und nicht tausende. Daraufhin versuchte er, ganz der Wissenschaftler der er ist, darauf hinzuweisen, dass es keine Beweise gäbe, die eine Zivilisation auf dem Mars belegen, zumindest nicht nach seinem Kenntnisstand. Rohrabacher unterbrach Farley daraufhin in seinem Erklärungsversuch und fragte, ob er die Möglichkeit explizit ausschließen könne. “Ich würde sagen, dass es extrem unwahrscheinlich ist”, antwortete daraufhin der NASA-Mitarbeiter.

Dass etablierte Wissenschaft in den USA gerne immer mal wieder in Zweifel gezogen wird, sei es aus religiösen Gründen, wie im Fall der Evolution, oder aus wirtschaftlichen (Klimawandel), ist hinreichend bekannt. Mit der zunehmenden Popularität von durchgeknallten Verschwörungstheoretikern vom Typ Alex Jones in den Reihen der Republikaner sind nun aber offenbar auch Aliens wieder auf dem Spekulationsmenü angelangt./nf

Bild: Foto von Gage Skidmore via Flickr

lizenziert unter einer Creative Commons Lizenz

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/