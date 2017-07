In den späten Siebzigern und frühen Achtzigern war Atari eines der führenden Unternehmen auf dem Konsolenmarkt. Das Atari 2600 war damals ein großer Hit, doch die Blütezeit der Firma sollte nicht allzu lange anhalten. Der Video Game Crash von 1983 machte Atari schwer zu schaffen und so richtig erholen konnte sich der Konzern davon niemals. Bis in die Neunziger versuchte man zwar noch, auf dem Markt mitzumischen, aber ohne großen Erfolg. Heutzutage gibt es Atari zwar noch, jedoch hat das aktuelle Unternehmen eigentlich nur noch den Namen mit der alten Firma gemeinsam. Darüber hinaus hat man sich mit Spielen wie RollerCoaster Tycoon World keinen guten Ruf bei Videospielfans und Presse erarbeitet. Doch mithilfe der Ataribox soll das alles anders werden.

Infos zu den Anschlüssen, keine Details zur Hardware

Vor circa einem Monat kündigte Atari die neue Konsole zur Überraschung aller an, ohne aber Details zu verraten. Nun ist immerhin schon mal ein bisschen mehr über das Gerät bekannt, das laut seinem Hersteller aktuelle und klassische Gaming-Inhalte bieten werde. Wenn die Ataribox also keine Retrokonsole wie etwa das kommende SNES Classic Mini ist, müsste ja ordentlich Hardware-Power in dem Gehäuse stecken. Doch zu den Spezifikationen gibt es noch keine Angaben. Lediglich die Anschlüsse der Konsole sind bekannt: einmal HDMI, viermal USB und ein SD-Karten-Slot.

Atari plant, die Ataribox in zwei Editionen auf den Markt zu bringen: Die eine soll einen schwarz-roten Look haben, die andere ein Design mit Holzverzierungen, was an das Atari 2600 angelehnt ist. Bilder davon sind in einem offiziellen Newsletter des Unternehmens zu sehen. Unklar ist jedoch, wann die Konsole erscheinen und wie viel sie kosten soll. „In den kommenden Monaten liegen noch eine Menge Meilensteine, Herausforderungen und Entscheidungspunkte vor uns“, heißt es seitens Atari. Das klingt so, als ob das finale Konzept der Konsole noch nicht so ganz in Stein gemeißelt sei. Das wäre auch ein Grund dafür, dass die Firma bislang so wenig Infos preisgibt. Man wolle die Fans nicht absichtlich auf die Folter spannen, sondern vor allem einen guten Job machen. Und daher werde man Schritt für Schritt neue Details verraten, eben parallel zum Entwicklungsfortschritt./jb

