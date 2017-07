Laut AFTV News arbeitet Amazon an einer eigenen Messaging-App mit dem Namen Anytime. Demnach führe das Unternehmen derzeit Kundenbefragungen durch, um mehr Daten zum Interesse an potenziellen Features zu sammeln. AFTV News selbst beschreibt die App als “einen Alles-in-Einem-Service mit zahlreichen Features, das selbst sozialen Netzwerken gefährlich werden könnte”. Der Fokus der App liege angeblich auf Textnachrichten, Sprach- und Videoanrufen sowie dem Teilen von Fotos, Gifs und Stickern. Aber auch Games sollen direkt in der Software gespielt werden können.

Anytime soll ohne Handy-Nummern auskommen

Darüber hinaus sollen Nutzer über die App mit Unternehmen in Kontakt treten können, um Waren zu bestellen oder beispielsweise Reservierungen zu tätigen. Besonders ein Punkt aus der Umfrage lässt aufhorchen: “Jeder ist dabei. Erreicht all eure Freunde einfach über deren Namen. Keine Nummern notwendig.” Dieser Punkt zielt einerseits ganz eindeutig auf WhatsApp ab - der Messaging-Service erfordert die Eingabe der Mobilrufnummer einer Person zur Kontaktaufnahme - deutet aber auch darauf hin, dass Amazon bei der Einführung der App vom gewaltigen Kundenstamm Gebrauch machen könnte.

Weitere Stichpunkte, die im Rahmen der Umfrage genannt wurden, sind eine angeblich gestärkte Privatsphäre dank Verschlüsselung. Ob das allerdings für alle Nachrichten oder nur bestimmte Übertragungen gilt, ist nicht ganz eindeutig, heißt es in der Umfrage doch, dass “wichtige” Nachrichten wie die Übertragung von Bankverbindungsdaten verschlüsselt werden sollen. Die übrigen Features, etwa Foto- und Video-Filter, Gruppenchats, Location-Sharing, Musik hören, Bestellungen aufgeben und Rechnungen unter Freunden aufteilen, sind umfangreich, allerdings nicht unbedingt überraschend. Eine offizielle Bestätigung von Amazon steht derzeit noch aus./nf

Bildquelle: Amazon via Wikimedia

gemeinfrei