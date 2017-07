Kein Pokémon mehr in Minecraft - so will es The Pokémon Company.

Modder schaffen es immer wieder, wirklich eindrucksvolle Projekte umzusetzen. Die Pokémon-Mod "Pixelmon" für Minecraft ist ein Beispiel dafür. In aufwendiger Arbeit setzte eine Gruppe enthusiastischer Pokémon-Fans über Monate hinweg das beliebte Prinzip von Sammeln und Duellen für Minecraft um und bot zuletzt über 500 verschiedene Kreaturen. Bei den Fans des Sandbox-Spiels und Pokémon kam die Mod, die erst jüngst die Betaphase hinter sich gelassen hatte, enorm gut an. Zu jeder Zeit waren hunderte Spieler auf dem dazugehörigen Discord-Server aktiv. Nun tragen die Entwickler das Projekt zu Grabe. Der Grund dafür: eine Aufforderung zur Einstellung durch The Pokémon Company, Rechteinhaber der Marke.

Im finalen Beitrag im Forum der Mod mit dem Titel “It’s been a gréat ride” schreibt "MrMasochism", einer der Entwickler: “Voller Traurigkeit, aber auch voller guter Erinnerungen, müssen wir das Ende der Entwicklung von 'Pixelmon' bekannt geben. Wir hatten mit der Arbeit an der Mod und beim Aufbau dieser wunderbaren Community eine tolle Zeit, aber nach einer Bitte von The Pokémon Company werden wir unsere Türen schließen. Ich bedauere die Enttäuschung, die diese Entscheidung hervorrufen wird, aber lasst uns uns an die tolle Zeit erinnern, die wir beim gemeinsamen Spielen von 'Pixelmon' und beim Diskutieren von Pokémon hatten, daran, dass wir tolle Sachen in der Mod gemacht haben, und alles, was wir sonst noch so geleistet haben.” Abschließend deutet der Admin daraufhin, dass sich das Team wohl zerstreuen wird und wünscht allen Beteiligten und Fans eine großartige Zeit in anderen Projekten./nf

Bildquelle: Mojang