Der “Große Rote Fleck” ist eines der auffälligsten Merkmale des Gasriesen Jupiter. Dabei handelt es sich um einen gewaltigen Sturm mit einem Durchmesser von mehr als 16.000 Kilometern, der schon im 17. Jahrhundert erstmals beschrieben wurde. Bislang lagen Wissenschaft und Öffentlichkeit jedoch nur Aufnahmen aus großer Entfernung und Computersimulationen vor, um das Phänomen näher untersuchen und betrachten zu können. Das hat sich mit dem "Fly-by" der Sonde Juno in dieser Woche jedoch geändert. Der Überflug des “Großen Roten Flecks” war nur ein sekundäres Missionsziel. Primäre Aufgabe der Sonde war die Untersuchung des Magnetfeldes und der Pole des fünften und größten Planeten in unserem Sonnensystem.

"EVE Online"-Spieler helfen bei der Erforschung des Alls

An der Erforschung des Weltalls beteiligen sich neuerdings auch das Entwicklerstudio CCP und die Community des Weltraum-MMOs EVE Online. Ist gerade einmal nicht so viel zu tun, können sich Spieler am “Project Discovery” beteiligen und dabei nicht nur der Forschung helfen, sondern auch Ingame-Boni abgreifen. Konkret funktioniert das folgendermaßen: Spieler analysieren die Lichtkurven, die ein Stern erzeugt. Fällt die Lichtkurve in regelmäßigen Abständen deutlich, könnte das ein Anzeichen dafür sein, dass ein Planet den Stern umkreist und in jeder Umrundung für einen kurzen Moment einen Teil des abstrahlenden Lichts blockiert. Die Daten werden anschließend von einem Team von Astronomen an der Universität in Genf unter der Leitung von Professor Michel Mayor ausgewertet.

Teilnehmer von “Project Discovery” bekommen von CCP einen zusätzlichen Anreiz, indem für’s Mitmachen Erfahrungspunkte, Spielwährung und Vanity Items ausgeschüttet werden. Um zu verhindern, dass die Daten verfälscht werden, streut CCP gelegentlich bereits überprüfte Lichtkurven ein./nf

Bildquelle: NASA