Innerhalb der Europäischen Union wird ab dem kommenden Jahr eine “eindeutige Zustimmung” notwendig, damit Unternehmen die persönlichen Daten und das Verhalten von Nutzern zu Marketingzwecken verwenden dürfen. Purple, ein Anbieter für öffentliche WLAN-Zugänge, rühmt sich, der erste Anbieter der Branche zu sein, der die Anforderungen des neuen EU-Gesetzes bereits erfüllt. Um jedoch darauf aufmerksam zu machen, wie wenig der konkrete Versuch zum Schutz der Privatsphäre tatsächlich bringt, baute das Unternehmen eine eher ungewöhnliche Klausel in seine AGB ein. Denen muss jeder Nutzer zustimmen, bevor ein WLAN-Zugang von Purple verwendet werden kann.

Purple zeigt, warum man vielleicht doch besser die AGB lesen sollte

“Der Nutzer kann nach Gutdünken von Purple dazu verpflichtet werden, 1000 Sozialstunden abzuleisten. Das kann folgendes beinhalten: Parks vor Ort säubern und von tierischen Hinterlassenschaften reinigen. Streunenden Katzen und Hunden eine Umarmung geben. Manuell Verstopfungen im Abwasser entfernen. Schneckenhäuser anmalen, um deren Existenz aufzuhellen. Kaugummi von der Straße kratzen.”

Laut mashable.com stolperte gerade einmal ein Nutzer während der zwei Wochen, in denen die “Prank”-Klausel in den AGB enthalten war, über den kuriosen Paragraphen. “WLAN-Nutzer müssen die AGB lesen, wenn sie sich für den Zugang zu einem Netzwerk anmelden”, so Gavin Wheeldon, Chef von Purple. “Zu welchen Dingen geben sie ihre Zustimmung, wie viele Daten werden geteilt und welche Lizenz wird an den Provider abgetreten? Unser Experiment zeigt, dass es viel zu einfach ist, eine Checkbox zu klicken und etwas Unfairem zuzustimmen.” Die unfreiwilligen Teilnehmer des Experiments müssen die Sozialstunden natürlich nicht ableisten, wobei sich die Streuner und dreckigen Parks vermutlich darüber freuen würden./nf

Bild: "Disgusting Toilet" von darkday via Flickr

lizenziert unter einer Creative Commons Lizenz

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/