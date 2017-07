Die Besitzer der NFL- und MLB-Teams New England Patriots und New York Mets investieren in eigene eSports-Mannschaften für den Team-Shooter Overwatch. Activision Blizzard arbeitet derzeit an einer eigenen Liga für das Spiel, ähnlich der League Championship Series (LCS) von Riot Games für League of Legends. Die Liga ist auf vorerst sieben Teams beschränkt und wird in einer Arena in Los Angeles ausgetragen und von dort per Live-Stream in alle Welt übertragen. Bislang existieren nur in Südkorea professionelle eSports-Ligen für Overwatch. Ein offizieller Termin für die erste Saison steht zwar noch aus, der Startschuss soll jedoch irgendwann im Herbst dieses Jahres fallen.

eSports wächst stetig

Immer mehr traditionelle Sportorganisationen versuchen, möglichst früh im eSports Fuß zu fassen, wie etwa das Beispiel von Schalke 04 oder der Übernahme des "League of Legends"-Teams Fnatic durch Bayern München zeigt. Der Grund dafür ist recht offensichtlich: eSports ist bereits jetzt ein lukrativer Markt und wird Prognosen zufolge in den kommenden Jahren noch kräftig zulegen. Wie das Marktforschungsunternehmen Newzoo berechnet hat, umfasst die eSports-Community bereits jetzt 300 Millionen Fans - sowohl online als auch am Fernsehbildschirm. Der Umsatz liegt laut Newzoo bei rund 700 Millionen US-Dollar jährlich. Bis 2020 erwartet das Marktforschungsunternehmen einen Zuwachs auf 1,5 Milliarden US-Dollar.

14 Monate nach Release von Overwatch verzeichnet Activision Blizzard bereits 30 Millionen aktive Spieler weltweit. In einer “Contender Series” für Nordamerika und Europa, die als Vorlauf für die Overwatch League herhalten soll, können sich Profiteams bereits miteinander messen. “Wir haben im Overwatch-Brand bereits animierte Kurzfilme und Comicbücher und jetzt bauen wir ein komplettes Ökosystem drumherum”, so Nate Nanzer, der für die Overwatch League verantwortlich ist, gegenüber cnet.com. “eSports ist ein wichtiges Bauteil dafür”./nf

Bildquelle: Blizzard Entertainment