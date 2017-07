Stranger Things 2 läuft auch in Deutschland am 27. Oktober an.

Nach dem großen Erfolg der Mystery-Serie "Stranger Things" war klar: Eine weitere Staffel muss her. Die Abenteuer von “Eleven” und ihren Freunden in der US-amerikanischen Kleinstadt Hawkins hatten Zuschauer weltweit begeistert und Netflix vermutlich einen guten Zuwachs an Abonnenten beschert. Dass es eine Fortsetzung geben wird, ist bereits länger bekannt. Neu ist der Starttermin am 27. Oktober. Auch in Deutschland wird die neun Folgen lange Staffel ab diesem Tag in voller Länge auf Netflix verfügbar sein.

Sean Astin und Paul Reiser ergänzen den Cast

Die via Twitter bekannt gegebene Neuigkeit wurde von einem Teaser-Trailer begleitet. Viel verraten wird in dem 25 Sekunden andauernden Clip jedoch nicht. Mit “Einige Türen können nicht wieder geschlossen werden” deutet Netflix für "Stranger Things" ein neues Kapitel düsterer Geheimnisse an, die die Truppe der fünf Freunde Dustin, Mike, Lucas, Will und "Eleven" in einer Mischung aus Detektivarbeit und der Abwehr übernatürlicher Phänomene bewältigen müssen. Neben den fünf Jungschauspielern sowie Winona Ryder und David Harbour sind in der zweiten Staffel von "Stranger Things" unter anderem auch Sean Astin ("Herr der Ringe") und Paul Reiser ("Aliens - Die Rückkehr") mit von der Partie.

Die Handlung der zweiten Staffel spielt rund ein Jahr nach der ersten, also im Jahre 1984. Details zur Story sind bislang zwar rar, klar ist jedoch, dass Will, der in Stranger Things" in einer Paralleldimension gefangen war, noch immer von dem Erlebnis heimgesucht wird. Offenbar scheint sich zu manifestieren, was er in seinen Träumen sieht: eine übermächtige Kreatur droht aus der Parallelwelt in die echte Welt durchzubrechen. Wieder scheinen dabei geheime Regierungsprojekte, Grenzwissenschaften und durchgeknallte Forscher eine wesentliche Rolle zu spielen. Das mit dem Tweet zur Ankündigung des Starttermins veröffentlichte Poster zu Staffel 2 erinnert uns zumindest stark an den Cthulhu-Mythos von August Derleth und H.P. Lovecraft./nf

Bildquelle: Netflix via Twitter