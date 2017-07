Einem Bericht von ABC News zufolge ereilte die Polizei im US-Bundesstaat New Mexico ein Notruf, der von Google Home abgesetzt wurde. Die Mitarbeiter in der Einsatzzentrale nahmen den Anruf entgegen und hörten daraufhin eine laute und möglicherweise gewalttätige Auseinandersetzung im Hintergrund. Daraufhin machte sich ein Einsatzkommando der Polizei auf den Weg und verhandelte über Stunden hinweg mit dem Hausbesitzer, bis sich dieser stellte und von der Polizei festgenommen wurde. Laut Polizei war die Freundin des verhafteten Eduardo B. leicht verletzt, die gemeinsame Tochter kam ungeschoren davon.

Hören Google Home und Amazon Echo wirklich alles mit?

Offenbar hatte Eduardo B. während eines Streits eine Pistole gezückt, auf seine Freundin gezielt und sie gefragt, ob sie den Sheriff gerufen habe. Google Home habe den Ausruf als Aufforderung interpretiert, die Polizei über den Notruf 911 zu kontaktieren. “Der unerwartete Nutzen dieser neuen Technologie, die Einsatzkräfte zu erreichen, hat heute möglicherweise Leben gerettet”, kommentierte der zuständige Sheriff in einer Stellungnahme.

Auch wenn Google Home in diesem Fall als Held gefeiert wird, bleibt doch ein mulmiges Gefühl zurück. Wieder einmal wird deutlich, dass die Smart-Home-Geräte ständig mithören. In einem vergleichbaren Fall konnte die Polizei im US-Bundesstaat Arkansas bei dem Versuch, einen Mordfall aufzuklären, die Herausgabe aller über Amazon Echo aufgezeichneten Daten erwirken. Die Polizei hatte bei der Untersuchung des Tatorts das Gerät nahe der Badewanne entdeckt, in der das Mordopfer gefunden wurde, und hoffte auf Hinweise, die möglicherweise von dem Gerät mitgeschnitten wurden. Zuerst weigerte sich Amazon zwar, die Daten herauszugeben, gab sich jedoch geschlagen, nachdem der Beschuldigte sein Einverständnis gegeben hatte. /nf

