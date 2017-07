Craigslist ist immer mal wieder für kuriose Angebote, Jobs und Privatverkäufe gut, doch was eine 37-Jährige aus Ponca City, Oklahoma, ins Netz stellte, ist an Dummheit nur schwerlich zu überbieten. In ihrer Anzeige suchte die Frau nach “talentierten Schauspielern”, die “freundlich sind, eine positive Persönlichkeit haben und mutig sind”. Das mutig sein bezieht sich laut der Anzeige, die der TV-Sender kfor.com veröffentlicht hat, auf Stunts, “die zwar riskant anmuten würden, aber total sicher sind”. Drogenkonsumenten sollten sich bitte nicht bewerben und absolute Diskretion sei oberstes Gebot. Ein Interessent traf sich daraufhin mit der Frau, die sich - als das kriminelle Mastermind, das sie ist - mit einem falschen Namen vorstellte und bekam daraufhin eine ganz persönliche PowerPoint-Vorführung. Anstatt eines Schauspiel-Gigs wurde der ahnungslose Interessent mit einem Plan zur Ermordung ihres Ex-Mannes konfrontiert. Er solle nach Tel Aviv in Isreal fliegen, ihren Ex-Mann, der als Taxi-Fahrer arbeite, ausfindig machen und sich als Tourist ausgeben. Bei passender Gelegenheit solle der Auftragskiller dann eine ordentliche Dröhnung Rizin in den Kaffee des Opfers schütten. Rizin ist ein giftiges Protein, das schon in geringer Menge zum Tod führen kann. In Deutschland ist Rizin als Kriegswaffe eingestuft und fällt unter das Kriegswaffenkontrollgesetz.

Sorgerechtsstreit als Motiv

Bei erfolgreicher Ausführung des Jobs sollte der Auftragskiller 4000 US-Dollar in bar bekommen. Der Interessent war jedoch alles andere als begeistert von dem Auftrag und ging mit der Info schnurstracks zum FBI. Die US-Bundespolizei nahm daraufhin die Ermittlung auf und durchsuchte das Haus der 37-Jährigen. Dabei fanden die Beamten Samen des Wunderbaums, in denen Rizin enthalten ist. Spuren in einem Mörser deuten daraufhin hin, dass die Frau die Samen zu Pulver zermahlen hat, um an den Giftstoff zu gelangen. Sie wurde noch am selben Tag verhaftet. Als Motiv vermuten die Ermittler einen Sorgerechtsstreit mit ihrem Ex-Mann. Bei einer Verurteilung drohen ihr bis zu zehn Jahre Haft und eine Geldstrafe von bis zu 250.000 US-Dollar./nf

Bild: Foto von Robodoc via Wikimedia Commons

lizenziert unter einer Creative Commons Lizenz

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en