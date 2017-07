Mit der Ankündigung zu Evil Genius 2 bringt Entwickler und Publisher Rebellion frischen Wind in ein tot geglaubtes Franchise. Der erste Teil erschien vor mittlerweile 13 Jahren und baute sich über die Jahre einen wahren Kultstatus auf. Nun arbeitet Rebellion offiziell an einer Fortsetzung, wie Jason Kingsley, CEO des Unternehmens, in einem Video bestätigt. In der dazugehörigen Ankündigung zu Evil Genius 2 beleuchtet Rebellion näher, wieso das britische Unternehmen gerade jetzt die Entwicklungsarbeiten der Fortsetzung begonnen hat und versichert zudem, dass es sich bei dem Spiel weder um ein Remake, noch um einen Free-to-Play-Titel handeln werde. Letzteres war der wohl meist gefürchtete Albtraum der Fans, hatte das Genre-verwandte Dungeon Keeper doch vor nicht allzulanger Zeit demonstriert, wie eine heiß geliebte Marke mit einem übertrieben monetarisierten Free-to-Play-Ableger ruiniert werden kann.

Kickstarter-Pläne nicht in die Tat umgesetzt

In der offiziellen Ankündigung des Spiels, die auch über Facebook veröffentlicht wurde, heißt es, dass Evil Genius 2 derzeit noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium ist. Laut Rebellion werkeln die Entwickler erst seit Frühling dieses Jahres an der Fortsetzung. Die ursprüngliche Idee, das Spiel via Kickstarter zu finanzieren, hat Rebellion jedoch verworfen. Der Grund dafür ist der große Erfolg anderer Marken des Unternehmens, beispielsweise Sniper Elite. Es sei “nicht fair”, die Fans um Geld zu bitten, wenn man selbst über ausreichend Ressourcen verfüge, so Rebellion. Bis es erste Screenshots und Videos zu Evil Genius 2 gibt, werde es jedoch noch eine Weile dauern.

Bildquelle: Steam