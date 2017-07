Donald Trump kennt auf Twitter keine Grenzen. Weder moralisch, noch geschmacklich. Dabei schafft Trump es tatsächlich, die Messlatte immer niedriger zu legen. Zuletzt sorgte der US-Präsident mit Beleidigungen gegen eine Fernsehmoderatorin sowie einem Video, das ursprünglich von Reddit stammt, für Aufsehen. Gegen die Moderatorin der Vormittags-Talk-Show “Morning Joe” ließ er eine wahre Hasstirade vom Stapel. Dass sie mit blutigen Face-Lift-Narben bei seinem Beach-Resort aufgetaucht sei, ist nur ein Teil der niveaulosen Beleidigung. Besagtes Video, das aus dem Unterforum "The_Donald" auf Reddit stammt, ist eine Montage aus Trumps Zeiten als Möchtegern-Wrestler. Auffällig in beiden Fällen ist der Fokus auf den US-Nachrichtensender CNN. Während der keine Gelegenheit ungenutzt lässt, um den Präsidenten bloßzustellen, versuchen Trump, sein Team, aber auch seine fanatischen Anhänger, weiter das Vertrauen der US-Bürger in Nachrichtensendungen und Presse zu unterminieren und den “Fake News”-Spieß ins Gegenteil um zu drehen.

Moe twittert auf Trump-Art

Das kindische und für einen Präsidenten unwürdige Verhalten wurde nun auch von den Machern der Zeichentrickserie "Die Simpsons" aufs Korn genommen. Im Intro zu einer neuen Folge greift Barkeeper Moe Szyslak zu Twitter und schimpft wahllos über die prominenten Charaktere der Show. “Barney Gumble braucht einen BH. Krusty soll an seinen gestohlenen Witzen ersticken. Marge hat Nudelärmchen. Bumble Bee hat einen amerikanischen Job geklaut und Chris Paul ist ein Verräter von LA.” Letzterer ist übrigens kein Charakter aus der Sendung, sondern ein Basketballspieler. Der kurze Clip, der auch auf YouTube veröffentlicht wurde, endet mit dem Ausruf Moes: “Ich habe mich noch nie präsidialer gefühlt.”

Bild: "The Simpsons outside of the Kwik-E-Mart" von Loren Javier via Flickr

lizenziert unter einer Creative Commons Lizenz

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/