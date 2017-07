Kurz notiert:

Warum ist es so wichtig, dass Regierungen keine Hintertür in die Verschlüsselung von Kurznachrichtendiensten wie WhatsApp bekommen? Dieser Frage geht der britische YouTuber Tom Scott in einem Video nach. Der Clip bietet unter anderem Untertitel auf Deutsch. In “Why The Government Shouldn’t Break WhatsApp” erklärt Scott, der für seinen YouTube-Kanal interessante Orte auf der ganzen Welt wie zuletzt die Aufzug-Testanlage von Thyssenkrupp besucht, welche Folgen eine absichtliche Schwächung der verschlüsselten Kommunikation nach sich ziehen kann und wieso “Ich habe doch nichts zu verbergen” ein äußerst schwaches Gegenargument ist. Wenn ihr also das nächste Mal in einem Gespräch darüber verzweifelt, wie ihr eurem Gegenüber klar machen könnt, wie wichtig diese Angelegenheit ist, erspart euch der Link zum Video eine Menge Spucke und Frustration.

Bild: Screenshot aus dem Video