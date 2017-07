Das „DC Extended Universe“ hatte keinen sonderlich guten Start. „Man of Steel“, der zweite Reboot der Superman-Filme, erhielt nur gemischte Kritiken, „Batman v Superman: Dawn of Justice“ kam noch weniger gut bei Filmjournalisten und Zuschauern an und „Suicide Squad“ entwickelte sich zu einem filmischen Desaster, an dem kaum jemand ein gutes Haar ließ. Finanziell betrachtet lief für DC und Warner Bros. jedoch alles gut. Alle drei Filme generierten ordentliche Gewinne. Vor wenigen Wochen ist nun mit „Wonder Woman“ der vierte Streifen des „DC Extended Universe“ in den Kinos angelaufen. Setzte sich damit die Abwärtsspirale fort, was die Qualität betrifft? Nein, ganz im Gegenteil: Das Abenteuer mit Gal Gadot in der Hauptrolle konnte Kritiker zum Großteil überzeugen. Von den 289 Reviews, die Rotten Tomatoes erfasst hat, sind 92 Prozent positiv, die Durchschnittswertung liegt bei 7.5 von 10. Auf IMDb kann der Actionfilm derzeit eine glatte 8,0 für sich verbuchen.

International (bislang) nur auf Platz 3

DC hat es also endlich geschafft, einen guten Film auf die Beine zu stellen. Und das wird auch mit einem guten Einspielergebnis belohnt. Laut Box Office Mojo hat „Wonder Woman“ allein in den USA bislang mehr als 346 Millionen US-Dollar erwirtschaftet. Damit liegt der Streifen vor allen anderen DC-Filmen. Den zweitgrößten Umsatz im eigenen Heimatland hat „Suicide Squad“ mit knapp über 325 Millionen US-Dollar erzielt. Darüber hinaus ist „Wonder Woman“ ein neuer Rekordhalter: Noch nie hat ein Film, bei dem eine Frau Regie geführt hat (in dem Fall Patty Jenkins), an seinem Startwochenende so viel Geld eingespielt (100 Millionen US-Dollar).

Weltweit beträgt das Einspielergebnis von „Wonder Woman“ aktuell über 708 Millionen US-Dollar. Damit liegt der Film momentan noch auf Platz 3, was das „DC Extended Universe“ betrifft. „Suicide Squad“ hat international über 745 Millionen US-Dollar eingespielt, bei „Batman v Superman“ sind es sogar mehr als 873 Millionen. Aber „Wonder Woman“ wird ja noch eine Weile in den Kinos laufen und vielleicht überholt er ja noch seine Vorläufer. Eine Fortsetzung ist bei diesem Erfolg wohl gesichert. Ob Patty Jenkins dabei erneut auf dem Regiestuhl Platz nimmt, ist noch nicht gewiss. Zwar hatte Collider zunächst berichtet, Jenkins würde auch für „Wonder Woman 2“ verantwortlich sein, da sie schon Ideen für den Film habe, doch die Dame dementierte das kurz darauf per Twitter. Sie hoffe aber, dass sie weiterhin maßgeblich an der „Wonder Woman“-Reihe beteiligt sein wird.

Bild: Foto von Gage Skidmore via Flickr

lizenziert unter einer Creative Commons Lizenz

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/