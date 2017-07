Das Internet fördert immer wieder witzige Projekte zutage. Wikipedia: The Text Adventure ist eines davon. Tatsächlich hat sich hier jemand, genauer gesagt der Hobby-Entwickler Kevan Davis, gedacht: „Hey, ich mache aus der großen Online-Enzyklopädie ein klassisches Text-Adventure, wie es das in der Art in den 80er Jahren zuhauf gab.“ Gesagt, getan: Nun findet sich jenes Spiel auf einer eigens dafür erstellten Webseite.

Wenig Spiel, aber viel Nostalgie

Wikipedia: The Text Adventure ist im Prinzip jedoch kein richtiges Spiel, denn es gibt kein wirkliches Gameplay. Vielmehr geht es darum, die Welt fast ausschließlich in Textform zu erkunden. Der Spieler hat zu Beginn auf der Startseite zwei Optionen: Entweder wählt er einen von mehreren zufällig ausgewählten Startorten, die das Spiel einem vorschlägt, oder tippt selber eine beliebige Location ein. Das kann eine Stadt sein, ein berühmtes Gebäude, ein See oder was auch immer für ein Ort.

Hat man sich für einen Startpunkt entschieden, bekommt man eine stark verpixelte Version des Hauptbildes zu sehen, das dem jeweiligen Wikipedia-Artikel beigefügt ist. Das Text-Adventure bietet also wirklich nicht mehr Grafiken als richtige Vertreter des längst ausgestorbenen Untergenres. Das sorgt für einen angenehmen „Flashback“ an Anfangstage der PC-Adventures beziehungsweise der Computerspiele allgemein.

Neben einem pixeligen Bild bekommt man bei Wikipedia: The Text Adventure auch die ersten Textzeilen des jeweiligen Artikels zu sehen. Zudem gibt das Spiel an, in welche Himmelsrichtungen man laufen kann und was sich dort jeweils befindet. Wer beispielsweise am Alexanderplatz in Berlin startet, kann zum dazugehörigen Bahnhof gelangen, indem er „west“ in die Befehlszeige eingibt. Auf diese Weise erkundet man also wie in einem Text-Adventure die Umgebung rund um den gewählten Startort. Mehr hat Wikipedia: The Text Adventure nicht zu bieten, aber eine lustige Idee ist es in jedem Fall.

Bild: Screenshot von Wikipedia: The Text Adventure