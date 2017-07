Frankreich ist in der Tech- und Start-up-Branche als traditionell schwieriger Markt bekannt. Doch in der Isolationspolitik der USA und Großbritannien sieht Emmanuel Macron eine Chance für unsere französischen Nachbarn. Während die Vereinigten Staaten unter Donald Trump und Großbritannien im Rahmen des Brexit ihre Einwanderungspolitik überdenken und verschärfen, will Macron für Frankreich ein dediziertes Tech-Visum einführen. Zwar bemühen sich auch die USA um Fachkräfte aus der Branche, das entsprechende Visum ist jedoch stark limitiert. Eine Ausnahme für Start-ups durch die Schaffung eines speziellen Visums war zwar geplant, ist unter Donald Trump jedoch bis März 2018 ausgesetzt. Experten gehen davon aus, dass es auf absehbare Zeit nicht zu einer Umsetzung kommen wird.

Das Tech-Visum soll Abhilfe schaffen

Auch Kanada hat sich die Isolationspolitik der USA bereits zunutze gemacht und wirbt mit einem Fast-Track-Programm für ausländische Arbeiter bereits um die Gunst von Fachkräften. Doch nicht nur die USA, auch Großbritannien wird für Ausländer als Arbeitsort zunehmend unattraktiver. Der Brexit, die zögerliche Haltung der britischen Regierung im Zusammenhang mit der Frage, ob EU-Bürger weiter bleiben dürften oder nicht, sowie das Aufflammen von Ausländerfeindlichkeit haben dazu geführt, dass rund die Hälfte der ausländischen Facharbeiter in Großbritannien derzeit erwägt, das Land in den kommenden fünf Jahren zu verlassen.

Frankreich soll unter Macron der neue Hotspot für ausländische Fachkräfte, besonders in der Tech-Branche, werden. Das Tech-Visum soll es Unternehmen ermöglichen, Fachkräfte aus dem Ausland schnell und unbürokratisch anheuern zu können. Der Bewerberprozess ist dabei “signifikant einfacher” als der in den USA, wie es Kristie De Pena, Mitarbeiterin eines Think Tanks für Einwanderungspolitik nennt. Darüber hinaus soll es internationalen Unternehmen leichter gemacht werden, in Frankreich Fuß zu fassen. Bis das Land aber als neue Anlaufstelle für Start-ups und Tech-Unternehmen etabliert ist, liegt noch ein weiter Weg vor Macron. Neben dem Ruf als notorisch kompliziert und ablehnend gegenüber ausländischen Unternehmen kämpft Frankreich mit einem maroden Bildungssystem, das der neue Präsident ebenfalls zu revolutionieren gedenkt./nf

Bild: Foto von OFFICIAL LEWEB PHOTOS via Flickr

lizenziert unter einer Creative Commons Lizenz

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/