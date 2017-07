Seit gerade einmal drei Monaten ist die Early-Access-Version von Playerunknown’s Battlegrounds (PUBG) über Steam zu haben und schon jetzt hat sich das "Battle-Royale"-Spiel über vier Millionen Mal verkauft. Zum Vergleich: DayZ, eines der Pilotprojekte für das Early-Access-Programm von Steam, hat sich seit dem Start “nur” etwas mehr als drei Millionen Mal verkauft - und das in vier Jahren und nicht drei Monaten.

Greene sind moderne Spiele zu einfach

Die Mitteilung zum neuen Verkaufsrekord machte Brendan Greene, besser bekannt unter seinem Pseudonym “Playerunknown”, via Twitter und bedankte sich für die große Unterstützung der Community. Die Erfolgsgeschichte von PUBG, aber auch Brendan Greene selbst, ist durchaus interessant und unkonventionell. Angefangen hatte alles mit der Frustration Greenes darüber, dass übliche Triple-A-Games ihm einfach nicht genug waren. Spiele wie Call of Duty und Assassin’s Creed waren ihm zu einfach und gaben ihm nicht den Kick, den er suchte. Der mittlerweile 41-Jährige fand sein Zuhause in der Gaming-Welt dann schließlich bei Spielen wie DayZ und ArmA, für die er schlussendlich begann, Mods zu entwickeln.

Genau diese Mods verhalfen Greene, sich einen ersten Ruf in der Szene aufzubauen und waren schlussendlich der erste Schritt in Richtung PUBG. Mit seinen "Battle-Royale"-Mods für ArmA 2 und ArmA 3 eroberte Greene die Herzen der Fans im Sturm und wurde dafür auch mehrfach mit Preisen in Community-Wettbewerben ausgezeichnet. Vor diesem Hintergrund wurde Sony Online Entertainment auf den Modder aufmerksam und holte ihn als Berater für einen "Battle-Royale"-Ableger des Zombie-Survival-Games H1Z1 an Bord. Nach Ende seines Vertrags wechselte Greene als Creative Director zum koreanischen Studio Bluehole und entwickelte mit einem 35-köpfigen Team innerhalb eines Jahres die erste Version von PUBG. Mehr Hintergründe zum Leben und Schaffen Greenes könnt ihr in einem Beitrag von glixel.com nachlesen./nf

Bildquelle: Bluehole Studio / Steam