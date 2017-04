Der Deutsche Computerspielpreis ist seit seiner Einführung bei Gamern, aber auch in der Branche selbst umstritten. Lange Zeit weigerte sich die politische Seite (aka der Geldgeber) beispielsweise, nicht-jugendfreie Videospiele überhaupt als mögliche Preisträger zuzulassen. Entsprechend belächelt wurde sowohl die Veranstaltung als auch die Auszeichnung. An Jury und Veranstaltern ist die öffentliche Wahrnehmung keinesfalls spurlos vorbeigegangen, denn seit vergangenem Jahr ist man beim Deutschen Computerspielpreis offenbar sehr bemüht, die Politik Nebensache sein zu lassen und Videospiele in den Vordergrund zu stellen.

"Portal Knights"-Entwickler freuen sich über Preis, Mimimi lehnt Auszeichnung ab

Dass trotzdem nicht alles reibungslos läuft, zeigte die Verleihung des Preises für "Bestes Gamedesign". Prämiert werden sollte das Spiel “Shadow Tactics”. Doch das Münchner Entwicklerstudio mit dem passenden Namen Mimimi Productions lehnte den Preis ohne Begründung live auf der Bühne ab. In einer heute veröffentlichen Erklärung schob das Studio eine Erklärung nach, die aber auch recht vage ausfällt. Sie nimmt Bezug auf die mittlerweile bekanntgewordenen "Unstimmingkeiten" bei der Juryabstimmung. Man wolle keinen Preis annehmen, der womöglich unfair vergeben wurde, so Mimimi.

Den Preis für das "Beste Deutsche Spiel 2017" gewann das Action-Rollenspiel "Portal Knights" von dem Frankfurter Entwickler Keen Games. Lieferte das Studio 2014 noch mit "Sacred 3" einen Titel ab, der von den Fans der Reihe alles andere als gut aufgenommen wurde und auch nicht unbedingt als Hit gilt, scheint das Team mit seinem jüngsten Werk alles richtig gemacht zu haben. "Portal Knights" verbindet klassische Rollenspielelemente mit dem Crafting-Aspekt und der Optik eines "Minecraft". Der Titel startete im vergangenen Jahr als Early-Access-Spiel.

“The Witcher 3” erhielt einen Publikumspreis, der Preis für das “Beste Internationale Spiel” ging an "The Legend of Zelda: Breath of the Wild". Ebenfalls ausgezeichnet wurden das Mobilegame “Glitchskier”, das Jugendspiel “Code 7 - Episode 0: Allocation”, das Kinderspiel “She Remembered Caterpillars” und das VR-Spiel “Robinson: The Journey”. Eine Übersicht aller Preisträger gibt es hier nachzulesen. /nf