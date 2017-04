Bei dieser Meldung sei eingangs eine Warnung ausgesprochen: Im Folgenden wird ordentlich gespoilert. Wer „Unbreakable“ und „Split“ noch nicht gesehen hat, sollte dieses Browser-Tab besser sofort schließen. Gut, alle anderen noch da? Alles klar, dann auf zum eigentlichen Thema!

Bruce Willis kehrt als David Dunn zurück auf die Kinoleinwände

M. Night Shyamalans Karriere als Regisseur und Drehbuchautor war nicht immer leicht für ihn selbst, da er viele Jahre lang einen Flop nach dem anderen produziert hat, die auch stets von den Kritikern verrissen wurden. Dabei fing alles so gut an: 1998 gelang dem US-Amerikaner mit indischen Wurzeln der weltweite Durchbruch mit dem Horrorthriller „The Sixth Sense“ mit Bruce Willis in der Hauptrolle. Zwei Jahre später drehte Shyamalan erneut mit dem „Stirb langsam“-Star. Dabei kam „Unbreakable“ heraus: ein Superheldenfilm der etwas anderen Art. Willis spielt darin David Dunn, der der einzige Überlebende eines katastrophalen Zugunglücks ist – und dass ohne einen einzigen Kratzer.

Nun, satte 17 Jahre später, hat Shyamalan mit „Glass“ eine Fortsetzung von „Unbreakable“ angekündigt. Wer nicht nur den Film mit Bruce Willis, sondern auch „Split“ gesehen hat, wird wissen, dass „Glass“ so gesehen schon der dritte Teil einer Reihe sein wird. Denn wie am Ende von „Split“, in dem James McAvoy den schizophrenen Kevin Wendell Crumb spielt, per typischem Shyamalan-Twist enthüllt wird, spielt der Thriller im gleichen Universum wie „Unbreakable“. In der letzten Szene sehen wir schließlich Bruce Willis als David Dunn. Zudem wird dabei auf „Mr. Glass“ angespielt, die Rolle von Samuel L. Jackson in „Unbreakable“. Mit diesem Moment wurde nicht nur klar, dass „Split“ eine Quasi-Fortsetzung ist, sondern auch ein Superhelden-Origin-Film. Oder sollte man besser sagen, ein Superschurken-Origin-Film?

„Glass“ soll nun die Figuren aus „Unbreakable“ und „Split“ vereinen. Shyamalan hat bereits per Twitter bestätigt, dass sowohl Bruce Willis und James McAvoy, als auch Samuel L. Jackson und Anya Taylor-Joy (Casey Cooke in „Split“) mit von der Partie sein werden. „Glass“ hat auch schon einen Starttermin: Der Film wird am 18. Januar 2018 in den Kinos anlaufen. Wir sind gespannt, ob Shyamalan die gute Form von „Split“ beibehalten oder sich sogar noch weiter steigern wird. Einen gewissen Hype dürfte „Glass“ aufgrund der Beliebtheit seiner Vorgänger in jedem Fall entwickeln./jb