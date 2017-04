Während sich die Netzgemeinde noch darüber streitet, ob Twitter nun endlich den Durchbruch geschafft hat oder dann doch zum Scheitern verurteilt ist, hat Instagram den Kurznachrichtendienst bereits weit an Popularität überholt. Selbst 140 Zeichen scheinen heute zu viel, wenn sich mit Bildern doch so viel mehr sagen lässt - oder so ähnlich. Zwar liegen Chat-Apps wie WhatsApp und Snapchat weiterhin im Rennen um die meisten Nutzer vor der fotolastigen Plattform, in Sachen Wachstum schlägt Instagram sie jedoch alle um Längen.

Neue Funktionen bringen mehr Möglichkeiten, "sich selbst auszudrücken"

Der starke Nutzerzustrom von Instagram ist allerdings nicht nur rein auf die grundlegende Natur der Plattform zurückzuführen. Seit Facebook sie 2012 gekauft hat, haben die Entwickler zahlreiche neue Funktionen eingebaut wie beispielsweise den von Snapchat kopierten Story-Modus vor einigen Monaten. Der erlaubt es den Nutzern, Bilderserien zusammenzustellen, mit einer Geschichte zu versehen und auf der Plattform zu veröffentlichen. Wie auch bei Snapchat werden die dabei erstellten Inhalte nach 24 Stunden wieder gelöscht, um die Aktivität der Nutzer nach oben zu treiben. Schließlich ist es der Zielgruppe enorm wichtig, nichts verpasst und alles kommentiert zu haben, um mitreden zu können.

“Wir haben es leichter für Menschen aus aller Welt gemacht, der Instagram-Community beizutreten, ihre Erfahrungen zu teilen und ihre Verbindung mit Freunden zu stärken”, heißt es in der offiziellen Nachricht zum Erreichen der 700-Millionen-Marke. “Mit neuen Features, wie 'Story', Live-Video und verschwindenden Nachrichten über 'Direkt', haben die Menschen nun mehr Möglichkeiten, sich selbst auszudrücken, und können sich dem, was für sie wichtig ist, näher fühlen”, so der Beitrag weiter. /nf