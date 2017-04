Seit die Eroberung des Weltraums wieder in den Fokus von Wissenschaft, Forschung und öffentlichem Interesse gerückt ist, mehren sich Projekte zur Unterstützung eben jener Vorhaben. Eines der größten Probleme bei der Erforschung oder gar Kolonisierung anderer Planeten und Monde ist der Materialtransport, weshalb Wissenschaftler aus aller Welt daran arbeiten, neue Wege zur Konstruktion von Unterkünften und Behausungen zu erforschen und zu testen.

Gebäude für Mond- oder Marsbasis aus dem 3D-Drucker

Ein vielversprechendes Projekt in dieser Richtung wird aktuell am Massachusetts Institute of Technology (MIT) getestet. Um ohne menschliches Zutun Gebäude errichten zu können, hat das Team 3D-Druck mit einem fahrbaren Untersatz kombiniert. Das System besteht aus einem Roboterarm mit Kettenantrieb sowie einem Anhänger mit den notwendigen Zutaten. Am Ende des Roboterarms sitzt wiederum ein weiterer, kleiner Roboterarm, der mit hoher Präzision Zement oder Isolationsmaterial versprühen kann. Schlussendlich soll das System vollständig autonom funktionieren und agieren können.

In einem Video demonstriert das Team vom MIT, wie weit die Arbeiten an dem System bislang fortgeschritten sind. Im Video errichtet der autonome Häuslebauer innerhalb von 14 Stunden die Außenwände einer Kuppel aus Isolationsschaum. Die misst am Ende 15 Meter im Durchmesser und 3,65 Meter in der Höhe. Die Hohlräume in den Wänden können im Anschluss mit Zement verfüllt werden. Stephen Keating, Autor der dazugehörigen Studie, die im Wissenschaftsjournal Science Robots veröffentlicht wurde, erklärt die Absicht, “in Zukunft etwas total Autonomes zu haben, das wir zum Mond, Mars oder in die Antarktis schicken können und das dort über Jahre hinweg Gebäude errichtet”. /nf