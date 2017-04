“Beyond the Keyboard” sorgt bereits vor dem Start für Diskussionen.

“Beyond the Keyboard” heißt die neue Reality Show von MTV, die zu einem noch unbekannten Zeitpunkt in den Vereinigten Staaten anlaufen soll. Derzeit läuft das Casting für die Show. Stellt sich die Frage: Wer würde sich freiwillig als Troll bewerben? Entsprechend läuft auch das Casting für die Show. Während die Werbeanzeigen und Aufrufe in sozialen Medien und anderen Plattformen, die auf die Opfer von Trollen ausgelegt sind, keine große Überraschung bieten, zeigen die Casting-Versuche für Trolle ein sehr konkretes Bild davon, wonach die Produzenten suchen.

Trolle und Opfer sollen sich "von Angesicht zu Angesicht" gegenüberstehen

“Macht ein Online-Troll dein Leben mies?”, fragt eine Anzeige, die auf Menschen, die sich als Opfer von Hassattacken im Netz sehen, ausgerichtet ist. “Wir suchen nach Menschen, die ihre Online-Trolle Angesicht zu Angesicht treffen wollen, um Antworten zu bekommen”, heißt es in der Anzeige des Studios Catfish weiter. Die Ansprache derjenigen, die von den Produzenten als Trolle verstanden werden, fällt da wesentlich konkreter aus.

In einer der Anzeigen wird der Leser beispielsweise gefragt, ob er “ein polarisierender Charakter mit starken Meinungen” sei, der sich häufig in Diskussionen um “Veganismus, Feminismus, LGBTQ-Rechte, Body Shaming, Politik, Rasse, Religion und anderen heiß debattierten sozialen Problemen wiederfindet”. Nun sei die Chance, “seinen Rivalen persönlich zu treffen”. Doch auch hier findet sich die Formulierung, dass Teilnehmer der Show “ihre Online-Trolle von Angesicht zu Angesicht treffen”. Während noch unklar ist, wie die Show genau ablaufen wird, befürchten Gaming-Redaktionen, wie beispielsweise die von Destructoid, bereits ein Aufwärmen der “GamerGate”-Geschichte. /nf