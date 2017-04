Auf der Konferenz “Hack in the Box” in Amsterdam präsentierten Penetration Tester, Hacker und Tech-Experten jüngst ihre neuesten Erkenntnisse und Gadgets. Mit dabei war auch das Team der IT-Sicherheitsfirma Qihoo 360, das während der Konferenz eine neue Variante des so genannten “Spoofings” demonstrierte. Im Gegensatz zu anderen bekannten Methoden erlaubt das funkbasierte Gerät des chinesischen Unternehmens eine Vortäuschung falscher Funksignale über eine deutlich größere Reichweite.

Zwei Personen sind nötig, um mit dieser Methode ein Auto zu klauen

Damit der Angriff funktionieren kann, müssen zwei Personen zusammenarbeiten, baut das System doch auf zwei Geräten auf, die sich jeweils in unmittelbarer Umgebung zum Auto und zum Funkschlüssel befinden müssen. Anstatt zu versuchen, das Signal zu knacken, wird es schlicht kopiert und weitergeleitet, berichtet wired.com. Während also ein Gerät das Signal vom Funkschlüssel kopiert und an das zweite Gerät übermittelt, täuscht das Empfangsgerät dem Auto vor, der Schlüssel zu sein. Daraufhin sendet das zum Öffnen der Türen zuständige Funksystem im Fahrzeug ein Signal zur Bestätigung zurück. Auch das wird wieder kopiert und an das Gerät nahe des eigentlichen Schlüssels zurückgeschickt, woraufhin der Funkschlüssel die Identifikation herausrückt und die Verriegelung des Autos freigibt.

Erstmals wurde die Methode 2011 von Schweizer Sicherheitsforschern demonstriert, allerdings betrugen die Kosten für den Prototypen mehrere Tausend Euro. Im letzten Jahr legte der ADAC dann nach und baute ein ähnliches Gerät für knapp 200 Euro. Die Demonstration von Qihoo 360 zeigt, dass es mit Kosten für die Bauteile von umgerechnet 20 Euro noch ein gutes Stück günstiger geht. Der ADAC kam 2016 zu dem Schluss, dass 24 Fahrzeugtypen für die Methode anfällig seien. /nf