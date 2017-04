Disney beherrscht die Kinos weltweit mit den Marvel-Filmen, „Star Wars“ und den Animationsstreifen von Pixar. Entsprechend interessant ist es, wenn das Unternehmen die Starttermine für seine kommenden Filme preisgibt. Genau das ist nun passiert. Kleine Anmerkung: Es handelt sich hierbei um die US-Termine.

„Star Wars: Episode 9“ zum Beispiel wird nicht erst im Dezember 2019 in den Kinos starten, sondern schon am 25. Mai desselben Jahres. Knapp zwei Monate später, am 19. Juli, wird die Realverfilmung von „Der König der Löwen“ anlaufen – wie viel auch immer dabei „real“ sein wird. Des Weiteren gab Disney bekannt, dass am 27. November 2019 „Frozen 2“, die Fortsetzung des Animationsfilmhits von 2013 (hierzulande als „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“ veröffentlicht), starten wird.

Steven Spielberg hat noch keine Zeit für "Indiana Jones 5"

Neben vielen Streifen, die nun ein festes Release-Datum erhalten haben, gibt es aber auch eine Verschiebung zu vermelden: „Indiana Jones 5“ hätte eigentlich am 19. Juli 2019 starten sollen. Stattdessen läuft der Abenteuerfilm, in dem Harrison Ford einmal mehr als mutiger Archäologe zu sehen sein wird, erst am 10. Juli 2020 an. Der Grund dafür ist, dass Regisseur Steven Spielberg noch zwei andere Projekte in Arbeit hat, wie Variety berichtet. Zum einen werkelt er an dem Science-Fiction-Film „Ready Player One“, der Verfilmung eines Bestseller-Romans, und einem Drama über die Pentagon-Papiere mit Tom Hanks und Meryl Streep. Außerdem haben die Autoren so mehr Zeit, um ein Drehbuch zu schreiben, das sowohl Spielberg als auch Ford gefällt. Die Verschiebung bedeutet jedoch auch, dass der „Indy“-Darsteller nochmal ein Stückchen älter sein wird, wenn die Dreharbeiten beginnen. /jb