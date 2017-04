“Die Nachrichten sind kaputt und wir können sie reparieren”, verkündet WikiTribune auf der eigenen Seite und bittet nach diesem dramatischen Einstieg um ein bisschen finanzielle Unterstützung. Das kann Jimmy Wales bekanntlich recht gut, kennt ein Großteil der Netzgemeinde das Gesicht des Mannes doch ausschließlich von Spendenaufrufen auf Wikipedia. Was genau WikiTribune meint, wenn von “die Nachrichten sind kaputt” die Rede ist, wird nicht näher ausgeführt. In der Vergangenheit hat sich Wales jedoch stets für mehr Transparenz zur Bekämpfung von Falschmeldungen in den Nachrichten ausgesprochen.

Transparenz soll bei WikiTribune großgeschrieben werden

Entsprechend sieht auch die Herangehensweise von WikiTribune aus. Ausgebildete Journalisten und Freiwillige aus der Community sollen zusammenarbeiten und damit erreichen, was vielen Redaktionen aufgrund gekürzter Budgets kaum noch möglich ist: jeden Fakt eigenhändig durch mehrere Quellen bestätigen lassen und ausführliche Recherche über ein weites Netzwerk an Unterstützern erreichen. Dabei setzt WikiTribune auf die finanzielle Unterstützung der Leser, um die Seite werbefrei und unabhängig zu halten. Überschüssiges Budget soll wieder in die Taschen der Unterstützer zurückfließen, zudem verspricht WikiTribune, “regelmäßig” die eigenen Finanzen offen zu legen.

Ähnlich soll es dann auch bei der alltäglichen Arbeit zugehen. Die Artikel selbst will die News-Plattform so transparent wie möglich aufbauen, um dem Leser die Möglichkeit zu geben, Fakten selbst nachprüfen und Quellen nachlesen zu können. Stoßen die Leser auf Fehler, besteht die Möglichkeit, Abschnitte oder ganze Artikel zu melden, woraufhin eine erneute Prüfung durchgeführt werden soll. Die Unterstützer-Seite von WikiTribune listet die Anzahl bisher gewonnener Supporter mit 860 (Stand: 25.04.2017; 12Uhr)./nf