Software und Maschinen werden bekanntlich nicht müde und wollen (noch) kein Gehalt oder Anerkennung für ihre Arbeit. Während bei der Diskussion darum, welche Jobs denn nun zuerst aussterben werden, weil der Mensch durch die Maschinen ersetzt wird, häufig handwerkliche Berufe im Vordergrund stehen, werden Fachkräfte und Führungspositionen gerne mal ausgeblendet. Dabei zeigen Forschungsergebnisse zunehmend, dass gerade in den Bereichen Diagnose, Analyse und Entscheidungsfindung Künstliche Intelligenz bereits jetzt die Fähigkeiten entwickeln kann, um mindestens die Leistung eines Menschen zu erbringen. Ein aktuelles Beispiel ist eine KI, die von Wissenschaftlern der Stanford Universität entwickelt wurde und dazu in der Lage ist, Anzeichen von Hautkrebs mit einer ebenso hohen Genauigkeit zu identifizieren wie ein Dermatologe.

Viele Experten warnen vor Ausbreitung der KI

Die hohe Diskrepanz zwischen Realität und dem Fortschritt der Debatte darüber, wie ein Übergang in ein Zeitalter mit Robotern und KI aussehen könnte, sorgt derzeit dafür, dass immer mehr bekannte Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Forschung und der Wirtschaft vor den Gefahren einer planlosen Einführung von KI und Robotern warnen. Der Physiker Stephen Hawking beispielsweise, aber auch SpaceX-Gründer Elon Musk haben bereits mehrfach ihre Sorge darüber kundgetan, was ein radikaler Wandel der Gesellschaft durch einen nahezu kompletten Austausch des Menschen als Arbeitskraft mit sich bringen könnte. Ganz zu schweigen von Horrorszenarien, in denen eine Künstliche Intelligenz den Menschen übertrumpft, wie Stephen Hawking sie gerne zeichnet. Auf einer Konferenz in Chinas Tech-Metropole Zhengzhou warnte nun auch Alibaba-Gründer Jack Ma vor dem anstehenden sozialen Wandel. In 30 Jahren, so Ma, werden KI dazu in der Lage sein, effizienter Entscheidungen zu treffen, als Menschen in Führungspositionen das je zu tun vermögen. Die massiven Änderungen in der Gesellschaft werden laut Ma “mehr Schmerz als Freude bringen”, zitiert The Guardian den Alibaba-Gründer./nf