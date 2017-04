Politikverdrossenheit ist zwar ein urdeutsches Wort, das Phänomen ist allerdings bei weitem nicht auf Deutschland beschränkt - nur haben wir hierzulande dafür ein Wort erschaffen. Um die jungen Wähler in Südkorea auf seine Seite zu ziehen, hat Menschenrechtsanwalt und Präsidentschaftskandidat Moon Jae-in beziehungsweise seine PR-Abteilung zwei StarCraft-Maps gestalten lassen. Die Maps sind öffentlich zugänglich, für echtes PvP allerdings nur bedingt geeignet. Grundsätzlich baut “Moonters”, der Name einer der beiden Spielkarten, auf einem schon existierenden Schlachtfeld auf. Im Zentrum einer der beiden Maps wurden zusätzliche Mineralien in Form koreanischer Schriftzeichen hinzugefügt, die den Spieler zum Wählen auffordern. Die Karten samt kurzem YouTube-Video sind auf der Webseite von Moon Jae-in zu finden.

StarCraft-Karten gegen geringe Wahlbeteiligung

Die Wahlbeteiligung in Südkorea ist mit knapp 63 Prozent nicht gerade überwältigend, weshalb zahlreiche Politiker im Rennen um das Präsidialamt derzeit auf unterschiedliche Weise versuchen, Nichtwähler für sich zu gewinnen. Die Wahlen für das Amt des Präsidenten Südkoreas finden am 9. Mai statt. Die vorherige Präsidentin Park Geun-hye wurde nach einem Korruptionsskandal abgesetzt.

Wie Time.com berichtet, hat der Menschenrechtsanwalt Moon Jae-in gute Chancen, die Wahlen für sich zu entscheiden. Der Vorsitzende der Demokratischen Partei von Südkorea strebt versöhnliche und diplomatische Töne mit dem Nachbarn im Norden an und liegt nach jüngsten Umfragen mit etwa 10 Prozentpunkten vor seiner Konkurrenz. Der Koreakonflikt spitzt sich aktuell mal wieder zu, nachdem Nordkorea weitere Mittelstreckenraketen getestet hat, die nur knapp vor den Hoheitsgewässern Japans ins Meer stürzten, und die USA daraufhin einen Flottenverband in die Region entsandt haben./nf