Wer kennt nicht diesen einen Typen, der immer behaupten muss, alles zu wissen, alles gesehen und alles gelesen zu haben? Doch wie viele Leute lügen wirklich, wenn es darum geht, ob sie tatsächlich ein Buch gelesen oder nur die Verfilmung gesehen haben? Eine Studie, die unter 2.000 Erwachsenen in Großbritannien durchgeführt wurde, will darauf nun eine Antwort gefunden haben. 41 Prozent der Befragten gestanden ein, es schon einmal nicht so ganz mit der Wahrheit gehalten zu haben, wenn sie gefragt wurden, ob sie ein Buch tatsächlich gelesen haben. Die Studie, durchgeführt von der britischen Organisation The Reading Society, ging jedoch noch ein Stück weiter und versuchte zu ergründen, bei welchen Filmen beziehungsweise Büchern besonders häufig gelogen wird.

"Herr der Ringe"- und "James Bond"-Fans lügen am häufigsten

Nicht ganz an erster Stelle, aber dennoch ein Klassiker: "Der Herr der Ringe". “Ein Viertel aller 18- bis 24-Jährigen geben zu, gelogen zu haben, als sie gefragt wurden, ob sie Tolkiens 'Der Herr der Ringe' gelesen haben, nachdem sie kurz zuvor den Film geschaut hatten”, heißt es in den Ergebnissen der Umfrage. An erster Stelle steht jedoch eine andere, häufig verfilmte Buchreihe: die Geschichten rund um Agent 007. Grundsätzlich gilt bei einem Blick auf die übrigen Top-Platzierungen in der Liste: je populärer die Verfilmung, desto häufiger die Lügen über das angeblich gelesene Buch. Nach den Klassikern von Tolkien und Ian Fleming folgen “Der Da Vinci Code” von Dan Brown, “Die Tribute von Panem” von Suzanne Collins, “Die Chroniken von Narnia” von CS Lewis und “Trainspotting” von Irvine Welsh. Aber auch “Der Zauberer von Oz”, “Verblendung” und “Der Pate” rangieren auf der Liste weit oben. /nf