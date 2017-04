Irgendwann ist bei Activision jemand auf die Idee gekommen, dass der Zweite Weltkrieg als Schauplatz für Ego-Shooter ausgelutscht ist und die Fans hypermoderne Kriegsführung nachspielen wollen. Dieser Eindruck mag durchaus zutreffend gewesen sein, war der Markt um 2009 herum doch auch stark von Battlefield 1943, Call of Duty 3 und Call of Duty: World at War geprägt. Zudem gab es mit Modern Warfare respektive Battlefield: Bad Company bereits Ego-Shooter, die mehr oder minder in einem Gegenwartsszenario spielen. Wieso also nicht futuristisch werden? Ob das tatsächlich so passiert ist, sei einmal dahingestellt, unbestritten ist jedoch, dass sich Call of Duty seit langer Zeit in nur eine Richtung bewegt. Alles muss schneller, futuristischer und krasser sein. Killstreaks, Airstrikes, Multikills - vor lauter Statusmeldungen und Erfolgen bleibt vom eigentlichen Spiel kaum noch etwas übrig.

Präsentation von Call of Duty: WWII am Mittwoch

Mit Call of Duty: WWII haben Publisher Activision und Entwickler Sledgehammer Games eine echte Chance, dem Franchise neues Leben einzuhauchen. Viel ist allerdings zum neuen CoD noch nicht bekannt. Konkrete Details hebt sich Activision für einen Livestream am 26. April um 19 Uhr auf. Auf Werbematerial, das bereits im Umlauf, aber noch nicht offiziell freigegeben ist, wird das Spiel mit einer Einzelspieler- und Koop-Kampagne sowie einem Mehrspielermodus beworben. Das Veröffentlichungsdatum wird mit dem 3. November 2017 angegeben, vorher soll eine "private Beta" für Vorbesteller stattfinden./nf