Seit Jahren wartet die Welt auf „Avatar 2“. Regisseur James Cameron werkelt schon gefühlte Ewigkeiten an der Fortsetzung. Und nicht nur an diesem einen Film: Gleich vier Sequels zu dem erfolgreichsten Kinostreifen aller Zeiten, der 2009 die Massen in die Lichtspielhäuser lockte und bis heute mehr als 2,7 Milliarden US-Dollar eingespielt hat, sind in Arbeit. Die Scripts seien zwar fertig, doch der geplante Kinostart von „Avatar 2“ im kommenden Jahr wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Warum das alles so lange dauert, weiß wohl nur Cameron selbst. Manch einer vermutet, der Schöpfer von Klassikern wie „Terminator“ und „Titanic“ wolle erst die Technologie haben, um 3D-Filme ohne lästige Plastikbrillen im Kino genießen zu können.

Sigourney Weaver freut sich auf die Dreharbeiten

Sigourney Weaver („Alien“-Franchise, „Ghostbusters“) wird auch in „Avatar 2“ wieder in ihre Rolle der Dr. Grace Augustine schlüpfen. Das steht bereits seit Jahren fest. Am vergangenen Montag war sie bei einer Vorführung des Thrillers „The Assignment“ von Walter Hill („Nur 48 Stunden“, „Red Heat“) zugegen, in dem sie eine Nebenrolle spielt. Dort wurde sie von The Hollywood Reporter nach „Avatar 2“ gefragt, woraufhin die 67-jährige Schauspielerin und dreifache Oscarnominierte sagte: „Wir starten das Training und - hmm, vermutlich sollte ich nichts sagen.“ Dann gab sie aber doch eine entscheidende Information preis: „Wir werden zum Herbst hin mit den Dreharbeiten beginnen.“

Die lange Wartezeit auf eine Fortführung der Geschichte rund um den Planeten Pandora und das Volk der Na’vi solle sich aber definitiv lohnen, so Weaver: „Ich sage euch, diese Scripts sind so fantastisch.“ Sie mache sich bloß Sorgen, wie man diese „ambitionierten“ Geschichten auf die Leinwand bringen sollte, betont aber auch: „Sie sind es absolut wert zu warten. […] Wir versuchen das Ganze so schnell wie möglich fertig zu machen.“

Neben Sigourney Weaver werden auch wieder Sam Worthington und Zoe Saldana in ihren Rollen aus „Avatar“ zu sehen sein. /jb