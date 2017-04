Livestreamer können auf Twitch.tv Geld verdienen, indem sie Partner werden und entweder Spenden einsammeln, Werbung schalten oder ihre Zuschauer dazu animieren, Abonnements für ihren Kanal abzuschließen. Für einen monatlichen Betrag von 4,99 US-Dollar erhalten die Fans von Twitch-Stars so zum Beispiel Zugriff auf spezielle Chat-Emotes und unbeschränkten Zugang zum Video-on-Demand-Archiv. Außerdem müssen sie keine Werbung auf dem jeweiligen Channel ertragen.

Premium-Abos zunächst nur in einer Beta

In Zukunft sollen Twitch-Nutzer die Möglichkeit haben, ihre Lieblings-Streamer mit höheren monatlichen Zahlungen zu unterstützen – natürlich verdient aber auch Amazon, dem die Livestreaming-Plattform gehört, dadurch mehr Geld. Twitch hat angekündigt, dass es bald zwei Premium-Modelle geben wird, bei denen ein Abonnement 9,99 beziehungsweise 24,99 US-Dollar kostet. Wer mehr bezahlt, soll aber auch mehr bekommen. So ist etwa von zusätzlichen Emotes die Rede. Viele Details bezüglich der exklusiven Features für Premium-Abonnenten hat Twitch aber noch nicht verraten und auch zu den Unterschieden zwischen dem 9,99- und dem 24,99-Abo gibt es keine Angaben.

Vorerst soll das Ganze sowieso erst mal in einer Betaphase getestet werden. Die soll „sehr bald“ starten, wie es auf der offiziellen Webseite heißt. Ein konkretes Datum nennt Twitch aber nicht. In der Beta werden auch nur ausgewählte Kanäle die Möglichkeit bekommen, die Premium-Abos ihren Zuschauern anzubieten. Im Verlauf des Testzeitraums sollen immer mehr Twitch-Partner dazu eingeladen werden, daran teilzunehmen. Wie lange die Beta dauern soll, ist noch nicht bekannt. Es gibt also noch einige offene Fragen bezüglich der neuen Abo-Modelle. /jb