Mit dem NES Classic Mini schickte das japanische Traditionsunternehmen Nintendo seine Fans auf eine Zeitreise in die Mitte der 80er Jahre. Das Konzept war einfach: eine kleinere Variante des Konsolenklassikers mit einem Controller und 30 vorinstallierten Spielen wie The Legend of Zelda, Super Mario Bros. 1 bis 3, Donkey Kong, Metroid oder Dr. Mario – und das alles zum Preis von 60 Euro. Blöderweise sorgte Nintendo mit geringen Produktionszahlen für eine "künstliche Verknappung", so dass das NES Classic Mini sehr schnell ausverkauft war und auf eBay extrem hohe Preise dafür aufgerufen wurden. Nun hat Nintendo die weltweite Produktion des Geräts eingestellt, was den Fans, die es noch nicht ergattern konnten, natürlich nicht gut schmeckt. Doch dafür scheint schon die nächste Mini-Neuauflage einer klassischen Nintendo-Konsole vor der Tür zu stehen.

SNES Classic Mini mit Super Mario Kart und A Link to the Past?

Eurogamer habe von Quellen, die Nintendo nahestehen sollen, erfahren, dass ein SNES Classic Mini bereits in diesem Jahr, und zwar wieder zum Weihnachtsgeschäft, erscheinen soll. Eine offizielle Stellungnahme zu diesem Thema seitens des japanischen Konzerns gibt es noch nicht, aber es ist unwahrscheinlich, dass an der Geschichte gar nichts dran ist. Wenn das NES Classic Mini so einen Hype ausgelöst hat, könnte der bei einer Neuauflage des Super Nintendo Entertainment Systems, das im Jahr 1990 in Japan, 1991 in den USA und 1992 in Deutschland auf den Markt kam, noch größer sein.

Denn während die NES-Spiele vielen heutzutage vielleicht schon wieder zu simpel sind (spielerisch wie technisch), sieht das bei vielen SNES-Klassikern anders aus. Titel wie Super Mario World oder The Legend of Zelda: A Link to the Past sind auch noch für heutige Verhältnisse sehr gute Spiele ihres jeweiligen Genres. Und selbst ein Super Mario Kart hat heutzutage noch genug Fans, auch wenn es gerade mit Mario Kart 8 eine modernere Variante des Spielprinzips gibt, die eigentlich sogar in allen Belangen besser ist. Aber es ist ja auch unfair, ein Spiel von 1992 mit einem Titel aus dem Jahr 2014 zu vergleichen.

Die Hoffnung ist, sofern die Gerüchte denn wahr sind, dass Nintendo das SNES Classic Mini in größeren Mengen produziert, damit nicht wieder solch große Lieferengpässe entstehen. So oder so sei aber dazu geraten, sich die Konsole direkt vorzubestellen, falls sie irgendwann angekündigt wird. Denn dass sie zumindest direkt zum Release schnell ausverkauft sein wird, davon ist auszugehen. /jb