Wenn man von heute aus zehn Jahre in die Vergangenheit reisen würde, könnte man den Leuten im Jahr 2007 so einige Dinge erzählen, die sie niemals glauben würden (oder glauben wollen würden). Zum Beispiel würde einem wohl niemand abkaufen, dass Donald Trump mal US-Präsident sein wird. Genauso werden die Menschen einen ungläubig angucken, wenn man ihnen erzählt, dass sich „Fast & Furious“ zu einer der größten und erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten entwickelt beziehungsweise es überhaupt auf acht Teile bringt (mit zwei weiteren in Planung).

Über 530 Millionen US-Dollar am ersten Wochenende

2007 hatte die Serie noch einen ganz anderen Stand als heute: Bis dahin wurden drei Filme veröffentlicht, nur im ersten waren die beiden Hauptdarsteller Paul Walker und Vin Diesel gemeinsam zu sehen. Teil 2 musste ohne Diesels Charakter Dominic „Dom“ Toretto auskommen und in „Fast and the Furious: Tokyo Drift“ war nicht mal mehr Paul Walker mit von der Partie. Gut, Vin Diesel gab in diesem Film zwar sein Stelldichein, allerdings nur in Form eines kurzen Cameo-Auftritts. Im vierten Ableger kehrten dann alle bekannten Gesichter aus Teil 1 zurück auf die Leinwand und erst ab „Fast & Furious Five“ entwickelte sich die Franchise zu der Geldmaschine, die sie heute ist.

„Fast & Furious 8“ ist vergangene Woche weltweit in den Kinos angelaufen und der erste Teil der Reihe („Tokyo Drift“ ausgenommen) ohne den 2013 bei einem tragischen Autounfall verstorbenen Paul Walker. Doch das Fehlen des ehemaligen Hauptdarstellers scheint dem Erfolg nicht zu schaden: Allein an seinem Startwochenende spielte „Fast & Furious 8“ circa 532 Millionen US-Dollar ein. Damit hat der Streifen nicht nur schon alle seine Kosten eingespielt und Universal Pictures somit bereits Gewinn eingebracht, sondern auch mal eben den Rekord von keinem geringeren Film als „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ gebrochen. Der siebte Teil der Sternensaga spielte 2015 an seinem ersten Wochenende 529 Millionen US-Dollar ein.

Wer hätte gedacht, dass es also ausgerechnet einem „Fast & Furious“-Film gelingen würde, einen Rekord zu überbieten, den der wohl am heißesten erwartete Streifen der vergangenen Jahre aufgestellt hat? „Star Wars“ ist die wohl größte Marke der Welt, wenn es um Unterhaltungsmedien geht. Und vermutlich wird „Episode 8: Die letzten Jedi“ den Rekord von „Fast & Furious 8“ auch wieder übertrumpfen. Außerdem muss sich noch zeigen, ob der Film auch über mehrere Wochen hinweg den Erfolg aufrechterhalten kann. Aber einen Platz in den Geschichtsbüchern hat sich Universal mit diesem Einspielergebnis auf jeden Fall schon mal gesichert. Übrigens: Die Nation, die den größten Anteil der Summe ausmacht, sind nicht die USA. In China spielte „Fast & Furious 8“ umgerechnet über 190 Millionen US-Dollar ein. /jb