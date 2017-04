Nach dem 37-jährigen Steve S. läuft wegen dringenden Mordverdachts eine landesweite Fahndung in den USA.

Seit dem vergangenen Wochenende muss sich Facebook den Vorwurf gefallen lassen, einem Mörder eine mediale Plattform gegeben zu haben. Der 37 Jahre alte Tatverdächtige aus dem US-Bundesstaat Cleveland nutzte das soziale Netzwerk am Sonntag, um per Video einen Mord anzukündigen. Kurz darauf veröffentlichte der Tatverdächtige ein weiteres Video, das die Tötung eines 74-Jährigen dokumentierte. Doch damit nicht genug: Via Facebook Live diskutierte der Verdächtige im Anschluss seine Tat ganz offen mit seinen Zuschauern.

Facebook will effektiver gegen verstörende Videos vorgehen

In einer Stellungnahme am Montag erklärte Justin Osofsky, Vice President of Global Operations bei Facebook, dass das Unternehmen den Account des Tatverdächtigen 23 Minuten nach der ersten Meldung zum Mordvideo gesperrt habe. Der erste Clip war zu dem Zeitpunkt aber bereits zwei Stunden alt, weshalb Osofsky meint, dass “wir noch besser werden müssen”. Laut eigenen Angaben seien die ersten beiden Videos gar nicht von Nutzern gemeldet worden. Beschwerden seitens der User habe es erst nach Ende des Live-Feeds gegeben.

Um derartige Vorfälle künftig schneller unterbinden zu können, plant Facebook laut Stellungnahme den “Meldefluss” zu überarbeiten, damit Videos und andere Inhalte leichter von Nutzern gemeldet werden können. Zudem experimentiert das Unternehmen nach eigenen Aussagen mit Künstlicher Intelligenz, damit Clips mit verstörendem Inhalt gar nicht erst auf der Plattform veröffentlicht werden können.

Gegen den Tatverdächtigen läuft in den USA inzwischen eine landesweite Fahndung. Zur Sammlung von Hinweisen zu seinem Aufenthaltsort ist eine Belohnung über 50.000 US-Dollar ausgeschrieben worden./nf