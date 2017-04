Alejandro González Iñárritu (Bild) und Ridley Scott experimentieren mit VR in Filmen.

Die Jury der Filmfestspiele im französischen Cannes lässt in diesem Jahr erstmals die Vorführung eines VR-Projekts zu. Dazu beigetragen haben dürfte die Tatsache, dass der gefeierte Filmemacher Alejandro González Iñárritu für “CARNE y ARENA”, so der Titel des Kurzfilms, verantwortlich ist. Der experimentelle Streifen wird vor dem Kinostart während der Filmfestspiele Premiere feiern. Ab Juni soll er dann auch in ausgewählten Kinos gezeigt werden.

Film handelt von Flüchtlingen aus Mexiko und Mittelamerika

Für das Projekt hat Iñárritu mit Flüchtlingen aus Mexiko und Mittelamerika zusammengearbeitet. Die Lebensgeschichte der Flüchtlinge “verfolge” ihn, zitiert CNET den Regisseur. “In den vergangenen vier Jahren, in denen das Projekt in meinem Kopf Gestalt annahm, hatte ich die Ehre, viele Flüchtlinge aus Mexiko und Mittelamerika zu treffen und zu interviewen."

Die technischen Details zum VR-Erlebnis in “CARNE y ARENA” gibt es derzeit noch nicht. Aufgrund der gegebenen Limitierung in Kinosälen ist aber nicht davon auszugehen, dass der Zuschauer sich in Szenen bewegen kann. Dafür dürfte er sich ausgiebig umschauen können.

Neben Alejandro González Iñárritu hat auch Ridley Scott die neue Technologie für sich entdeckt und mit seiner Firma RSA Films ein spezialisiertes Tochterunternehmen namens RSA VR gegründet. Die neue Firma soll sich ausschließlich auf Virtual und Augmented Reality sowie “Mixed Media” konzentrieren. Als erstes Projekt hat sich das neue Unternehmen eine Adaption von “Alien” für VR vorgenommen. Für “Alien: Covenant” arbeitet RSA VR dafür mit Twentieth Century Fox und Technicolour zusammen./nf