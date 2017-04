Abb. 1: Rein optisch betrachtet unterscheiden sich die Drohnen vor allem in der Bauart und in der Anordnung der Kameras.

1. Der Nutzungszweck gibt die Regeln an

Für den Betrieb sogenannter „unbemannter Luftfahrtsystem und Flugmodelle“ wie sie in der Broschüre des Bundeministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur bezeichnet werden (Quelle: bmvi.de), gibt es spezielle Nutzungsregelungen. Laut Ministerium gilt diese Unterscheidung: „Dient die Nutzung des Geräts dem Zwecke des Sports oder der Freizeitgestaltung, so gelten die Regelungen über Flugmodelle. Ist mit dem Einsatz hingegen ein sonstiger, insbesondere ein gewerblicher Nutzungszweck verbunden (z. B. Bildaufnahmen mit dem Ziel des Verkaufs), so handelt es sich um ein unbemanntes Luftfahrtsystem.“ Und deren Betrieb ist zunächst einmal erlaubnispflichtig. Die Erlaubnis wird von der Luftfahrtbehörde der Länder erteilt.

2. Diese grundlegenden Regeln gelten

Wer einen Multicopter steuert, muss diesen grundsätzlich immer im Blick haben. Zudem darf das Fluggerät nicht mehr als 25 Kilogramm wiegen. Das heißt für Modellbauer: Bevor der Multicopter abhebt, muss er auf die Waage. Das Gewicht des Multicopters gibt meistens auch einen Hinweis darauf, ob und wie lange eine Flugerlaubnis erteilt wird: Wer einen Multicopter unter fünf Kilogramm Gewicht in die Luft steigen lässt, kann mit einer Flugerlaubnis von zwei Jahren rechnen. Ist die Drohne schwerer als zwei Kilogramm, gilt zudem eine Altersbeschränkung: Der Steuerer muss dann über 16 Jahre alt sein.

Darüber hinaus gelten diese grundlegenden Festlegungen:

Die maximal erlaubte Flughöhe beträgt 100 Meter über dem Grund.

Der Betrieb über Menschenansammlungen ist verboten.

Die Flugerlaubnis kann Ein- und Beschränkungen enthalten, die einzuhalten sind.

Besonders wichtig für Drohnenflieger ist, mit Blick auf die Rechtslage stets up-to-date zu bleiben. Unter Yuneec.com gibt es regelmäßige Updates sowie eine Übersetzung der Regelungen für Drohnenbesitzer.

3. Diese Nachweise sind für eine Erlaubnis nötig

Was für eine Allgemein- und eine Einzelerlaubnis vorgelegt werden muss, zeigt die folgende Tabelle:

Allgemeinerlaubnis Einzelerlaubnis Angaben zum Antragsteller Angaben zu Fachkenntnissen des Steuerers Angaben zum Fluggerät (u.a. Zweck) Angaben zum Aufstiegsort (inkl. Lageplan und Angabe des Flugraums), zu Datum, Zeit, Anzahl und Dauer Datenschutzerklärung Einverständniserklärung des Grundstückeigners Nachweis der Haftpflichtversicherung Technische Angaben zum Fluggerät Unbedenklichkeitserklärung der zuständigen Polizei

4. Heißes Eisen Datenschutz

Besonders gefährlich ist beim Einsatz eines Multicopters das Thema Datenschutz und das bedeutet zweierlei:

Grundsätzlich darf mit einem Multicopter nicht in den Privatbereich Dritter eingedrungen werden, die nicht ausdrücklich ihre Erlaubnis dazu erteilt haben.

Vor allem bei der Aufzeichnung von Video- und Bildmaterial gilt: Urheber- und Persönlichkeitsrechte dürfen nicht verletzt werden.

5. Diese Bestimmungen sind vor dem Start zu beachten

Abbildung 2: Das Gewicht der Drohne bestimmt dabei die Erlaubnis und auch das Alter des Steuerers.

6. Davon muss sich ein Multicopter fernhalten

Der Deutsche Journalisten-Verband hat für seine Mitglieder und andere Interessierte eine Liste der „verbotenen Flüge“ zusammengestellt (vgl. djv.de). Kurz zusammengefasst gelten diese Orte als Sperrgebiet: Über Menschenansammlungen, über Einsätzen von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst, über Industrieanlagen, Gefängnissen sowie über Behörden ist Sperrzone. Auch Verkehrswege und Flugplatz-Kontrollzonen sind für Multicopter nicht erlaubt.

7. Das ist die Rolle des Steuermanns

Natürlich ist an Bord des Multicopters eine Kamera, die zeigt, wohin die Drohne fliegt. Darauf verlassen dürfen sich Steuerer allerdings nicht. Beschrieben wird dies mit dem Begriff der „direkten Sichtweite“, was besagt: Derjenige, der den Multicopter steuert, muss selbst sehen können, wohin dieser fliegt. Ferngläser und Nachtsichtgeräte gelten dabei eben so wenig wie die installierten On-Board Kameras.

8. Der Kampf gegen die Drohne

Scheint ein Multicopter offensichtlich führungslos zu sein, muss dies sofort gemeldet werden. Eine witzigere Idee hatten die niederländischen Ordnungshüter. Sie richteten einen Adler darauf ab, Drohnen aus der Luft zu holen.

9. Die Drohne hat eine lange Geschichte

1898 wurde der erste Drohneneinsatz bekannt. Die Militärdrohne, die von Nikolas Tesla erfunden wurde, war allerdings kein Gerät für die Lüfte, sondern ein ferngesteuertes Boot. Die Idee, die damals dahinter steckte: Diese ferngesteuerten Booten sollten (gesteuert durch die Hand von Profis) feindliche Schiffe angreifen.

10. Zukunftsvision Multicopter

Abbildung 3: Wird die Drohne zum Observieren landwirtschaftlich genutzter Flächen eingesetzt, hilft sie dem Bauern vielleicht irgendwann bei der Arbeit.

Trotz Warnungen von Verkehrs- und Datenschutzspezialisten bringt die neue Technik auch für so manchen Nutzer einen attraktiven Mehrwert. Landwirte beispielsweise können vergleichsweise einfach ihren Acker bzw. das Wachstum darauf kontrollieren. Logistikunternehmen liebäugeln mit der Paketauslieferung via Drohne. Die Wartung von Energieanlagen könnte durch den Einsatz von Drohnen vereinfacht werden. Und Rettungsteams können via Drohne vor allem Einsätze wie die Vermisstensuche optimieren. Dass der Einsatz von Multicoptern den Alltag ein Stück weit revolutionieren wird, ist zweifelsfrei. Der neueste Streich der Drohnen-Bauer wurde nun in Las Vegas vorgestellt.

Abbildung 1: pixabay.com © Powie (CC0 Public Domain)

Abbildung 2: pixabay.com © Pexels (CC0 Public Domain)

Abbildung 3: pixabay.com © Harald_Landsrath (CC0 Public Domain)

2.