Für eine längerfristige Mission auf der Oberfläche des Mars benötigen die Astronauten zweifelsohne zahlreiche Ausrüstung, Werkzeuge und Materialien. Da der Transport von so vielen Rohstoffen allerdings unglaublich teuer bis teilweise gar nicht machbar ist, suchen Wissenschaftler und Tüftler schon seit Jahren nach Methoden, um vor Ort herstellen zu können, was auch immer gerade benötigt wird. Bereits vor drei Jahren hat die europäische Weltraumagentur ESA das 3D-Druckverfahren als mögliche Lösung für dieses Problem erkannt und Pläne für eine Mondbasis vorgestellt, die komplett im 3D-Druckverfahren vor Ort hergestellt werden kann. Als Ausgangsmaterial soll dafür Regolith, also Mondgestein, herhalten.

Erstes Proof of Concept mit Werkzeugen aus über 90 Prozent Staub

Entsprechend naheliegend ist die Verwendung eines ähnlichen Verfahrens für eine dauerhafte Basis auf dem Mars. Bisher war das Verfahren jedoch rein theoretischer Natur. Ramille Shah von der Universität Northwestern lieferte nun ein Proof of Concept, bei dem simulierter Staub vom Mars als Ausgangsmaterial verwendet wurde. Die Partikel werden vor dem 3D-Druckverfahren mit Lösungsmitteln und Biopolymeren vermengt. Nichtsdestoweniger liegt der Anteil von Staub in den hergestellten Werkzeugen und Materialien bei über 90 Prozent. Wie das zuständige Team des Tissue Engineering and Additive Manufacturing Laboratory der Northwestern-Universität in seinen wissenschaftlichen Ergebnissen schreibt, sind die gedruckten Gegenstände flexibel, elastisch und widerstandsfähig. Im nächsten Schritt soll nun nach Methoden geforscht werden, wie die 3D-gedruckten Werkzeuge und Materialien durch Erhitzung in einem Brennofen ausgehärtet werden können./nf