Die Bundeswehr hat bekanntlich ein Nachwuchsproblem. Seit dem Umstieg zur reinen Berufsarmee arbeiten die deutschen Streitkräfte daher massiv am eigenen Image, um als Arbeitgeber für junge Deutsche interessant zu werden. Besonders problematisch ist dabei die Besetzung von IT-Stellen - sowohl im zivilen wie auch im militärischen Bereich. Größte Herausforderung dabei ist die Bezahlung, kann der nicht verhandelbare Sold für Soldaten doch kein bisschen mit den Gehältern der Privatwirtschaft mithalten. Entsprechend setzt die Bundeswehr nun darauf, ganz einzigartige Möglichkeiten für den IT-interessierten Nachwuchs in den Vordergrund zu stellen.

"Cyber Days" finden an mehreren Orten statt

Aber auch ganz banale Interessen will die Bundeswehr während der “Cyber Days” bedienen. So können die Teilnehmer in Prenzlau beim Heer, in Wilhelmshaven bei der Marine sowie in Gerolstein, Murnau und Storkow bei der Streitkräftebasis vom 10. bis 21. April “lernen, auf welche Fähigkeiten es als IT-Soldatin oder IT-Soldat ankommt”, wie es auf der Webseite des IT-Camps der Bundeswehr heißt. “Zusammen mit erfahrenen Soldatinnen und Soldaten installierst du ein Netzwerk und testest die Funktionen mit zwei aktuellen Games”, so die Beschreibung des Events weiter.

Für Fortgeschrittene findet vom 21. bis 23. April das Event “Capture the Flag” an der Bundeswehr-Universität in München statt. 60 Teilnehmer, die ihr Können vorab beim Lösen einer Herausforderung bewiesen haben, sollen sich während des Events an der Verteidigung von geschützten Computernetzwerken versuchen. Ob das reicht, um die Bundeswehr interessant für den IT-interessierten Nachwuchs zu machen, bleibt abzuwarten. Immerhin will die Bundeswehr alleine in diesem Jahr rund 2.000 neue IT-Soldaten einstellen. /nf