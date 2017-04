Wenn ein Hersteller eine Hardware oder Software auf den Markt bringt, ist nicht nur wichtig, dass das Produkt gut funktioniert, sondern auch, dass es sicher ist. Gerade in der heutigen Zeit, wo so gut wie alles mit dem Internet verbunden ist und es im World Wide Web von Hackern nur so wimmelt, gilt es umso mehr darauf zu achten, dass Kriminelle keinen Schabernack treiben können und so etwa über Software auf dem PC oder Spielkonsolen an Nutzerdaten gelangen. Konsole ist das richtige Stichwort, wenn es um Nintendo geht. Der japanische Konzern hat vor knapp einem Monat seine neue Plattform, die Nintendo Switch, auf den Markt gebracht. Damit richtet sich das Unternehmen in erster Linie an Kinder beziehungsweise Jugendliche und Familien. Daher ist es erst recht wichtig, dass die Switch Hackern nicht Tür und Tor öffnet.

Nintendo sucht Hilfe im Kampf gegen Cheater und Software-Piraten

Um Sicherheitslücken effektiv aufdecken und dagegen etwas unternehmen zu können, will sich Nintendo nicht nur auf sich selbst verlassen. Auf der Sicherheitsplattform HackerOne hat das Unternehmen ein Programm gestartet, bei dem es Leute mit Hacking-Fähigkeiten, die sie aber nicht zu kriminellen Zwecken einsetzen, dazu aufruft, sich die Nintendo Switch und den 3DS ganz genau anzuschauen und auf Sicherheitslücken und Exploits zu überprüfen. Auch Systemschwachstellen, die das Raubkopieren von Spielen ermöglichen oder von Cheatern ausgenutzt werden können, sollen auf diese Weise schnellstmöglich gefunden werden.

Die Mühe der Hacker soll sich mitunter richtig lohnen: Je nachdem, für wie wichtig Nintendo einen Fund hält, gibt es einen mehr oder weniger hohen Finderlohn, der zwischen 100 und satten 20.000 US-Dollar liegen kann. Bislang haben sich drei Leute ein solches „Kopfgeld“ sichern können. Wie viel sie jeweils von Nintendo für ihre Arbeit bekommen haben, bleibt jedoch geheim. /jb