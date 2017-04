Über den Marketplace will Microsoft an Community-Inhalten mitverdienen.

Mit dem Community Market verdient sich Steam schon seit längerer Zeit eine goldene Nase. Die Idee hinter dem Geschäftsmodell ist relativ simpel: Der Anbieter, in diesem Fall Valve, stellt die Infrastruktur und verlangt in irgendeiner Form Transaktionsgebühren. Die gehandelten Inhalte stammen dabei samt und sonders von den Spielern. Etwas Vergleichbares hat Microsoft nun für das Sandbox-Spiel Minecraft angekündigt: Über dessen neuen Online-Marktplatz sollen Modder in Zukunft ihre eigenen Kreationen verkaufen können.

Microsoft will am Marketplace verdienen

Der Kauf und Verkauf von Skin- und Texturenpaketen sowie Adventure Maps findet via Minecraft Coins statt, heißt es in der dazugehörigen Ankündigung. 300 Stück davon kosten 1,99 Euro, für 9,99 Euro gibt es 1720 Coins. Den Preis in Coins bestimmen die Verkäufer auf dem Marketplace selbst. 70 Prozent des Umsatzes jeder Transaktion gehen an die Modder, der Rest an Microsoft beziehungsweise Apple und Google, die die Plattformen für die Pocket-Version von Minecraft stellen. Der Verkauf der Minecraft Coins dürfte der eigentliche Grund für die Einführung des Marketplace sein und nicht, wie von Microsoft angepriesen, die Unterstützung von Moddern, die dadurch über Minecraft ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Immerhin wird, zumindest im ersten Schritt, nicht jedermann Tür und Tor geöffnet, was zwangsläufig zu einer Schattenwirtschaft führen würde. Ganz ausgeschlossen ist das Szenario natürlich trotzdem nicht. Wenn der Minecraft Marketplace an den Start geht, dürfen ausschließlich Nutzer, die Mitglied im Minecraft-Partnerprogramm sind, virtuelle Waren verkaufen. Zum Einkauf wird ein Xbox-Live-Konto benötigt. Laut der Webseite des Partnerprogramms müssen Mitglieder ein Unternehmen registriert haben, dürfen der Minecraft-Community nicht unbekannt sein und müssen Leidenschaft für das Spiel an den Tag legen.

Der Minecraft Marketplace wird vorerst exklusiv für die Windows 10- und Pocket-Version des Spiels sein. Die normale PC- sowie die Konsolenfassungen bleiben erst mal außen vor. /nf