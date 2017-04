Eigentlich wird die Deutsche Post mit Vertrauen, Privatsphäre und Datenschutz gleichgesetzt - Briefgeheimnis und so. Doch mit dem aktuell laufenden Test zur Gesichtserkennung in den Partnershops des Unternehmens findet praktisch das Gegenteil statt. Einem Bericht der Abendzeitung München zufolge läuft das Pilotprojekt bereits in 40 Partnergeschäften in ganz Deutschland - im Verlauf des Tests soll das Projekt auf insgesamt 100 Filialen der Deutschen Post ausgeweitet werden.

Zweck der Übung ist es laut Deutsche Post, “eine Mischung aus Information, Unterhaltung und zielgruppenspezifischen Werbeinhalten” auf Basis der Gesichtserkennung zusammenzustellen und auf den Displays in der Filiale auszuliefern. Damit soll die Kundenzufriedenheit gesteigert werden. Die Notwendigkeit, betroffene Kunden über den Vorgang aufzuklären, wenn sie eines der Geschäfte im Testprogramm betreten, sieht das Unternehmen nicht gegeben. Begründet wird diese Entscheidung mit technischen Feinheiten. Weil die Gesichtserkennung durch eine Software durchgeführt wird, die die Daten in Echtzeit verarbeitet und weder Film noch erfasste Daten speichert, werde “im eigentlichen Sinne” ja gar nicht aufgezeichnet, begründet ein Sprecher der Deutschen Post gegenüber heise online.

Verena Osgyan, Datenschutzpolitische Sprecherin der Grünen im bayerischen Landtag, sieht das etwas anders. “Die Post bewegt sich hier mindestens im datenschutzrechtlichen Graubereich”, kommentiert die Politikerin gegenüber der Abendzeitung München. Vielmehr müsse proaktiv auf die Gesichtserkennung hingewiesen werden. “Dass die Post dies nicht freiwillig tut, lässt Schlimmeres befürchten – denn letztlich bietet die eingesetzte Software sicher noch mehr Möglichkeiten als nur zielgruppengenaue Werbeansprachen”, so Osgyan weiter. Für die Gesichtserkennung und die Zusammenstellung der Inhalte arbeitet die Deutsche Post mit dem Berliner Marketing-Unternehmen Indoor Advertising zusammen./nf