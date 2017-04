Bodycams sind wie Überwachungskameras ein zweischneidiges Schwert. Zwar kann deren Einsatz im Polizeialltag durchaus die Arbeit der Beamten erleichtern und sicherer machen, im Austausch dafür wird der nicht kriminelle Teil der Bevölkerung, also die absolute Mehrheit, unter Generalverdacht gestellt. Auch zur Bürgernähe trägt der zunehmend abschreckende Auftritt der deutschen Polizei nicht unbedingt bei.

Bodycams zum Schutz der Polizisten

Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hat sich kürzlich dazu entschlossen, den Einsatz von Bodycams in begrenztem Umfang zu erproben und die Ergebnisse auszuwerten, bevor über einen landesweiten Einsatz entschieden werden soll. Diesen Schritt hält die Polizeigewerkschaft GdP jedoch für überflüssig. “Für den Einsatz im öffentlichen Raum liegen unserer Auffassung nach mehr als genügend positive Erkenntnisse aus anderen Bundesländern vor”, sagt Arnold Plickert, Landesvorsitzender der Gewerkschaft, in einer Pressemitteilung. “Wir brauchen jetzt nicht noch einen Probelauf in NRW, um das zu bestätigen.”

Hintergrund für den Einsatz von Bodycams von der Polizei ist übrigens nicht etwa der Schutz der Bürger, sondern der Schutz der Beamten - also fast schon das genaue Gegenteil zur Situation in den USA. Dort wurden Bodycams auch deshalb eingeführt, um Willkür und übermäßigen Einsatz von Gewalt in der Polizeiarbeit unterbinden zu können. Hierzulande geht es in der Diskussion um Bodycams deutlich mehr um den Schutz von Polizeibeamten auf Kosten der Privatsphäre der Bürger. Die GdP und andere Befürworter von Bodycams argumentieren, dass es sich potenzielle Angreifer zweimal überlegen würden, einen Beamten anzugreifen, wenn sie wüssten, dass sie dabei gefilmt werden./nf