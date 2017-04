Die Fluggesellschaft United Airlines hat sich am Sonntag einen groben "Schnitzer" beim Umgang mit den eigenen Passagieren geleistet. Fliegt man mit einer Fluglinie und hat sein Ticket und seinen Platz gebucht, ist die natürliche Erwartungshaltung, dass man auch bekommt, wofür man zahlt. Nicht so bei United Airlines: Wie mehrere Videos auf Twitter und Facebook dokumentieren, zerrten Mitarbeiter der Flughafenpolizei einen Fluggast gewaltsam aus seinem Sitz, nachdem sich dieser weigerte, freiwillig seinen Sitzplatz zugunsten von Mitarbeitern der Fluglinie aufzugeben. Die Maschine war komplett ausgebucht, jedoch erklärte das Unternehmen, dass vier Plätze frei gemacht werden müssten, um Platz für Personal zu machen, das am Zielort gebraucht werde. Zuerst bot United Airlines via Lautsprecherdurchsage 800 US-Dollar für jeden an, der freiwillig seinen Platz räumt. Nachdem sich aber nur drei Passagiere freiwillig meldeten, entschied die Fluglinie per Los, wer nun das Flugzeug zu verlassen habe. Das Los fiel auf den unglücklichen Mann, dessen Leiden nun millionenfach weltweit über Social Media verbreitet werden.

Passagier gewaltsam aus Flugzeug gezerrt

Er sei Arzt, verteidigte sich der Mann, und müsse am Zielort am nächsten Morgen seine Patienten betreuen - irrelevant, entschied United Airlines und rief die Flughafenpolizei, die daraufhin den Fluggast gewaltsam von seinem Platz und aus der Maschine zerrte.

In einer Stellungnahme entschuldigte sich der CEO von United Airlines, Oscar Munoz, gestern für den Vorfall und betonte, dass die Fluggesellschaft den betroffenen Reisenden zu kontaktieren versuche, um die Situation zu klären. Zudem arbeitet die Fluglinie nach eigenen Angaben daran, den Vorfall zu untersuchen. Andere Unternehmen aus der Branche haben für genau solche Zwecke eine Flotte kleinerer Maschinen, die ausschließlich für den schnellen Transport eigener Mitarbeiter zu Einsatzorten gedacht sind./nf