Die Pro-Trump-Hackergruppe "TheShadowBrokers" zeigt sich massiv enttäuscht von den jüngsten Aktionen des US-Präsidenten. Als “Zeichen des Protests”, wie die Formierung es selbst nennt, hat sie daher das Passwort für ein verschlüsseltes Archiv veröffentlicht, das angeblich Software, Daten und Code der National Security Agency (NSA) enthält. Ursprünglich sollte der Zugang für satte eine Million Bitcoins versteigert werden, Interessenten fanden sich allerdings nicht.

Hacker kritisieren die jüngsten Entscheidungen von Trump

Der Blogbeitrag auf der offenen Plattform medium.com beschäftigt sich jedoch so gut wie gar nicht mit dem eigentlichen Inhalt des Archivs. Vielmehr ist er eine halb amüsante, halb erschreckende Tirade, die tief in die Mentalität der Online-Anhängerschaft von Donald Trump blicken lässt. Dümmste Propaganda reiht sich an peinliche Rassenrhetorik - die offen gelegte Ignoranz ist dermaßen tiefgreifend, dass berechtigte Zweifel an der Legitimität bestehen. So klagt TSB Donald Trump beispielsweise dafür an, dass Medien und politische Opposition weiterhin auf freiem Fuße sind und nicht im Knast stecken. Die Empfehlung von TSB: “un-amerikanische Handlungen” unter Strafe stellen.

Weiterhin feiert der Beitrag Nationalismus,Isolationismus und “die Ideologien von Steve Bannon”. Der ehemalige Chef der rechtsnationalen Verschwörungstheoretiker-Webseite Breitbart wurde kürzlich von seinem Sitz im Nationalen Sicherheitsrat entfernt, was ebenfalls von TSB kritisiert wird. Und wehe, das Thema Einwanderung kommt zur Sprache. Da hätte die TSB gerne bitte nur weiße Europäer. Alle anderen Menschen haben ihrer Ansicht nach in den USA nichts verloren. Das ist insofern etwas ironisch, als der Blogbeitrag in ziemlich schwachem Englisch verfasst wurde. Möglicherweise handelt es sich dabei um den Versuch, Sprachmuster zu verschleiern, nichtsdestoweniger unterstreicht es die Idiotie des Posts./nf