Sucht man seit heute über Google beispielsweise nach “27 million slaves” findet sich im Snippet, also der erweiterten Vorschau, ein neuer Hinweis unter dem eigentlichen Suchergebnis. Dieser Faktencheck kennzeichnet den mutmaßlichen Wahrheitsgehalt der vorgeschlagenen Seiten in verschiedenen Stufen. Konkret handelt es sich dabei um ein Markup nach schema.org: das so genannte “ClaimReview”-Markup. Darüber können Autoren und Webseitenbetreiber Artikel markieren, in denen Fakten überprüft werden sollen. Sollte die Webseite den Ansprüchen von Google genügen, wird die Information übernommen und bei entsprechenden Suchergebnissen als Zusatzangabe ausgeliefert. Neben dem Faktencheck selbst wird auch angezeigt, wer ihn durchgeführt hat, inklusive passendem Link.

Besser informieren dank Faktencheck

In der dazugehörigen Ankündigung macht Google klar, dass das Unternehmen selbst beim Faktencheck nicht involviert ist. Der Hinweis soll es den Nutzern möglich machen, sich besser über ein Thema zu informieren und gleichzeitig Informationen darüber zu erhalten, ob ein Thema umstritten ist, wer dafür, wer dagegen ist und warum. “Auch wenn sich widersprechende Schlussfolgerungen präsentiert werden, denken wir doch, dass es hilfreich für die Leute ist, um zu verstehen, wie einig man sich über eine bestimmte Behauptung ist, und sie dabei gleichzeitig klare Informationen bekommen, welche Quellen zustimmen”, heißt es in der Ankündigung von Google. “Dadurch, dass wir Faktenchecks sichtbarer in den Suchergebnissen machen, glauben wir, dass die Leute es einfacher haben, sie zu überprüfen und sich eine eigene, informierte Meinung zu bilden.” /nf